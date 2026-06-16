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Mưa không như kỳ vọng, Hà Nội mát được mấy ngày trước khi nắng nóng trở lại?

Thục Hân
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HHTO - Dù mưa đêm 15/6 bị nhiều người gọi là "mưa hụt" nhưng Hà Nội đã giảm nhiệt rõ rệt. Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ này có thể duy trì không lâu trước khi nắng nóng quay trở lại.

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội giảm nhiệt rõ rệt từ ngày 16/6 dù mưa không nhiều.

· Thời tiết tương đối dễ chịu có thể duy trì trong khoảng 2 - 3 ngày.

· Từ khoảng 19 - 20/6, nắng nóng được dự báo quay trở lại, có thể gay gắt và kéo dài.

Hà Nội đã giảm nhiệt rõ rệt

Dù lượng mưa từ đêm 15/6 đến sáng 16/6 ở Hà Nội không được như nhiều người mong đợi, thậm chí một số khu vực gần như không có mưa, nhưng thời tiết đã thay đổi đáng kể.

Sáng nay, 16/6, ở Hà Nội nhiều mây hơn, ngày hôm nay nắng nóng đã kết thúc, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều chỉ khoảng 37oC, thấp hơn đáng kể so với vài ngày nóng liên tiếp vừa qua.

Hà Nội có thời tiết dễ chịu hơn trong ngày 16/6
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 16/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thời tiết dễ chịu có thể duy trì 2 - 3 ngày

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có thể duy trì trạng thái dịu mát tương đối (với nhiều người thì có thể chỉ là đỡ nóng chứ không phải mát) trong khoảng 2 - 3 ngày, từ 16 đến 17/6 hoặc 18/6.

Nhiệt độ có thể tăng nhẹ trong ngày 18/6 nhưng chưa đến ngưỡng nắng nóng nên cảm giác ngoài trời nhìn chung cũng… không đến nỗi nào.

Mưa ở miền Bắc sau khi nắng nóng kết thúc
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc đêm 16/6 sang sáng 17/6: Hà Nội có thể mưa ít. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nắng nóng có thể trở lại từ khoảng 19 - 20/6

Các mô hình hiện tại dự báo nắng nóng quay trở lại Hà Nội từ khoảng ngày 19 - 20/6.

Không chỉ "trở lại", mà đó còn có khả năng là một đợt nóng khá căng thẳng vì kéo dài, với một số ngày có nhiệt độ đạt đến mức nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nắng nóng là điều khó tránh trong mùa Hè ở miền Bắc, nên thôi thì trời mát được ngày nào tốt ngày đó, và người dân lưu ý theo dõi các dự báo để chủ động hơn trong công việc, sinh hoạt hằng ngày.

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Thục Hân
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