Hai bạn trẻ ở Long An chở mèo đi khám bị giữ lại và xử phạt vì vi phạm quy định giãn cách?

HHT - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 bạn trẻ ở Long An chở một chú mèo đang rất yếu đi khám thì bị cơ quan chức năng chặn lại do vi phạm quy định giãn cách xã hội. Bạn nữ trong clip liên tục khóc lóc: "Con mèo yếu lắm rồi cho cháu chở nó đi khám với".

Trước đó vào ngày 7/7, UBND tỉnh Long An đã ra văn bản mới về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, kể từ 0h ngày 8/7, tỉnh này áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với TP Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc. Ngoài 5 địa phương trên, Long An cũng thực hiện áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với toàn bộ địa bàn còn lại.

Đối với các khu vực áp dụng chỉ thị 16, Long An yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều tạm dừng. Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ, đảm bảo khoảng cách tối thiểu và các quy định phòng chống dịch.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 bạn trẻ ở Long An chở một chú mèo đang rất yếu đi khám thì bị cơ quan chức năng chặn lại do vi phạm quy định giãn cách xã hội. Trong clip, bạn gái liên tục khóc lóc: "Con mèo yếu lắm rồi cho cháu chở nó đi khám với". Chàng trai đi cùng cũng rưng rưng nói mấy ngày nay toàn ở nhà, giờ con mèo nó yếu quá đi gấp không đem theo giấy tờ, mong chú thông cảm cho qua. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra kiên quết không cho qua và tiến hành xử phạt theo quy định vì 2 bạn trẻ này ra đường "không có lý do chính đáng".

Sau khi đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội, cô gái trong clip cũng lên tiếng xác nhận sự việc và chia sẻ rằng chú mèo đã không qua khỏi. Bên cạnh đó, cô bạn cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi có người đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của cô.

Đoạn clip này sau khi được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều, một bên tỏ ra thương cảm cho 2 bạn trẻ và chú mèo và cho rằng việc đưa mèo đi khám cũng là việc chính đáng và cần thiết. Bên còn lại thì khẳng định lực lượng chức năng đã thực hiện đúng nhiệm vụ vì tình hình dịch COVID-19 đang rất căng thẳng.

- Mình không nuôi mèo nhưng nhiều người nuôi nó đối với người ta là quan trọng. Biết ra đường thời điểm này là sai với lại mèo nó cũng yếu lắm rồi. Coi video là biết. Người lo cho mèo nói không ra tiếng thì cũng hiểu cho người ta với chứ. Không nuôi nó thì sao mà biết nó quan trọng như nào. Đã vậy còn quay lên nói như kiểu là nó sai hoàn toàn vậy, đến chịu.

- Nếu người yếu hay đang bệnh mà cương quyết không cho qua thì còn đáng trách chứ con mèo thì… mặc dù nó là vật nuôi, là thành viên trong gia đình nhưng nếu vì nó mà có thể làm nguyên khu phải thức trắng thì không đáng. Ý kiến riêng thôi!

- Các bạn có lo cho con mèo, thì các chú ở chốt kiểm soát cũng đang thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Theo dõi tình hình dịch bệnh đã bao giờ nước ta đạt hơn nghìn ca/ngày đâu. Nên đòi hỏi phải sát sao, cứng hơn nữa vì bất cứ lí do gì. Nếu trách thì trách dịch bệnh chứ không trách được những lực lượng chức năng, bởi chính họ mới là người đang bảo vệ bạn.

- Ví dụ như anh công an kia cho qua xong xảy ra chuyện gì đó thì ai là người chịu trách nhiệm? Nhiệm vụ của người ta là như vậy rồi chả trách được đâu. Trong trường hợp này không ai đúng mà cũng chả ai sai hết.

- Người quay clip rồi tung lên mạng mới là đáng trách nhất.