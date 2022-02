Hai mỹ nam Hàn "trúng số" đầu năm: Song Kang nhờ kịch bản, Nam Joo Hyuk nhờ vào nữ chính

HHT - Diễn xuất của Song Kang và Nam Joo Hyuk vốn từ đầu không được đánh giá cao. Nhưng lần này, Song Kang đã chọn được một kịch bản quá phù hợp. Riêng Nam Joo Hyuk thành công lại nhờ có nữ chính Kim Tae Ri "gánh team".

Nam Joo Hyuk (Twenty Five Twenty One)

Twenty Five Twenty One (tựa Việt: Tuổi 25, Tuổi 21) với sự hợp tác của Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk vừa lên sóng đã nhận được rất nhiều phản hồi yêu thích của khán giả. Qua mỗi tập phim, rating của Twenty Five Twenty One vẫn tăng đều và dẫn đầu các phim cùng khung giờ. Tuy nhiên, trái với lời khen không ngớt mà công chúng dành cho diễn xuất của Kim Tae Ri thì diễn xuất của Nam Joo Hyuk vẫn không ngừng bị chê.

Mặc dù Nam Joo Hyuk bỏ túi không ít vai diễn và những bộ phim đẩy mạnh tên tuổi như Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo, Đại Chiến Thành Ansi, Start Up. Nhưng đến nay, diễn xuất của Nam Joo Hyuk vẫn không thể tiến bộ.

Trong khi Kim Tae Ri nhập vai cô nàng học sinh Na Hee Do tràn đầy năng lượng và sức sống, dù nữ diễn viên đã ngoài 30; thì Nam Joo Hyuk lại bị chê có biểu cảm đơ cứng, không thể gây được ấn tượng khi hóa thân vào nhân vật phóng viên thể thao Baek Yi Jin.

Vì thế khi xem phim, khán giả đều cảm thấy Nam Joo Hyuk lép vế hơn hẳn so với Kim Tae Ri. Đồng thời, nữ chính mới là nhân vật khiến cho Twenty Five Twenty One trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Song Kang (Forecasting Love And Weather)

Không khác Nam Joo Hyuk là bao, Song Kang vốn không được đánh giá cao về diễn xuất dù gia tài phim ảnh mà Song Kang sở hữu không hề ít. Thậm chí những tác phẩm của Song Kang vẫn luôn nằm trong các phim nhận được rất nhiều sự chú ý như Love Alarm, Sweet Home, Nevertheless, Navillera.

Tuy nhiên, lần trở lại này Song Kang có lợi thế hơn nhờ chọn được một kịch bản mới lạ như Forecasting Love And Weather, cùng bạn diễn là "nữ hoàng chemistry" Park Min Young.

Park Min Young vốn là nữ diễn viên có khả năng tạo được phản ứng hóa học đỉnh cao với bạn diễn. Lần này cũng không ngoại lệ, ngoài nội dung về dự báo thời tiết mới lạ. Chuyện tình chị em đầy thú vị của Park Min Young - Song Kang không làm khán giả thất vọng.

Bên cạnh đó, nhân vật Lee Si Woo do Song Kang đảm nhận cũng là một chàng trai vẻ ngoài ngô ngố, tâm hồn lạc quan và không cần bộc lộ nội tâm quá nhiều. Nhờ vậy, Song Kang không phải mang gánh nặng diễn xuất như những phim trước đó mà anh từng đảm nhận.