Hàn Quốc chuyển thể "Little Women": Kim Go Eun hợp nữ chính, nam chính thua xa Timothée Chalamet

HHT - Cuốn tiểu thuyết kinh điển “Little Women” đã nhiều lần được chuyển thể lên sân khấu, phim điện ảnh, phim truyền hình… Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc sẽ chuyển thể “Little Women” với nhiều mới mẻ về bối cảnh lẫn nội dung.

Little Women là cuốn tiểu thuyết kinh điển nổi tiếng thế giới của nhà văn Louisa May Alcott, đã nhiều lần được chuyển thể thành kịch, phim điện ảnh, phim truyền hình… Câu chuyện của Little Women kể về bốn chị em nhà March, lần lượt là Meg, Jo, Beth và Amy với những câu chuyện hàng ngày, những thăng trầm trong cuộc sống của họ.

Dù xuất bản vào năm 1868 nhưng Little Women vẫn được yêu thích đến ngày nay, với thông điệp vượt thời gian về việc phấn đấu để trở thành người phụ nữ mà bạn muốn và khắc họa tình chị em trong một gia đình. Bản phim chuyển thể mới nhất của Little Women là bản điện ảnh năm 2019 với sự tham gia diễn xuất của Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timotheé Chalamet…

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc cũng sẽ có phiên bản Little Women của riêng mình. Nhưng không bám sát tiểu thuyết gốc, Little Women của Hàn Quốc có nhiều thay đổi. Được biết, Little Women của Hàn sẽ chỉ có ba chị em gái, thay vì bốn chị em gái như nguyên mẫu. Bối cảnh của phim cũng sẽ diễn ra ở thời hiện đại.

Theo như một số tiết lộ về nội dung, Little Women của Hàn sẽ không nhẹ nhàng mà có phần “drama hóa” khi kể về cuộc sống của ba chị em gái phấn đấu thoát khỏi cái nghèo và chống lại một gia tộc rất có ảnh hưởng ở Hàn Quốc.

Dưới đây là dàn diễn viên của Little Women phiên bản Hàn Quốc và so sánh tương đồng vai diễn của họ với bản phim Little Women (2019).

Kim Go Eun - Saoirse Ronan

Trong Little Women, Jo là cô gái cá tính, có niềm đam mê viết lách mạnh mẽ. Với vai diễn Jo March trong Little Women (2019), nữ diễn viên Saoirse Ronan đã nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Oscar danh giá.

Jo của Little Women phiên bản Hàn có tên là Oh In Joo. Vì lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, Oh In Joo luôn muốn kiếm được nhiều tiền để chu cấp cho gia đình mình những điều tốt nhất. Vai diễn này được đảm nhận bởi Kim Go Eun của Goblin, Quân Vương Bất Diệt…

Nam Ji Hyun - Emma Watson

Meg là chị cả của bốn chị em nhà March, là một người lãng mạn, nhẹ nhàng. Meg yêu thương và bảo bọc các em của mình bằng sự tin cậy và vững chãi. Vai diễn này trong bản phim Little Women (2019) do “Hermione” Emma Watson đảm nhận.

Meg của Little Women bản Hàn sẽ có tên là Oh In Kyung. Cô là một phóng viên với niềm tin sâu sắc về công lý, không dễ bị đồng tiền mua chuộc hay lung lạc. Vai diễn này được đảm nhận bởi Nam Ji Hyun của Lang Quân 100 Ngày.

Park Ji Hoo - Florence Pugh

Amy March là cô em út trong bốn chị em, là nhân vật có sự phát triển thú vị nhất Little Women. Ban đầu, Amy là một cô bé nghịch ngợm, thậm chí bốc đồng, nhưng dần dần Amy đã trưởng thành trở thành một cô gái độc lập, chín chắn. Vai diễn này được Florence Pugh thể hiện đầy thuyết phục trong Little Women (2019).

Amy của bản Hàn sẽ có tên là Oh In Hye, là một cô gái có tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Dù nhà khó khăn, không có điều kiện học tập tốt lẫn nhạc cụ đắt tiền, Oh In Hye vẫn đủ khả năng để vào học trường nghệ thuật. Đảm nhận vai diễn này là diễn viên trẻ Park Ji Hoo của All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống).

Wi Ha Joon - Timothée Chalamet

Timothée Chalamet vào vai Laurie Laurence trong Little Women (2019), là anh chàng hàng xóm đẹp trai giàu có, người bạn chân thành của bốn chị em nhà March. Laurie yêu Jo, nhưng khi anh tỏ tình thì bị cô từ chối.

Chàng cảnh sát của Squid Game - Wi Ha Joon sẽ đảm nhận vai Laurie của Little Women phiên bản Hàn, có tên Choi Do Il. Anh là một người thông minh, lôi cuốn, là người bạn đáng tin cậy của ba chị em. Choi Do Il cũng bị Oh In Joo thu hút bởi tính cách sôi nổi của cô.

Little Women phiên bản Hàn sẽ lên sóng trên tvN và Netflix, dự kiến vào tháng 8/2022.