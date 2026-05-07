"Taxi Driver" Lee Je Hoon về Việt Nam, fan service đỉnh cỡ nào mà fan sốt ruột?

HHTO - "Chú lái taxi Kim Do Ki" Lee Je Hoon mang đến khía cạnh ấm áp, dịu dàng và nhất là "nuông chiều không thể giấu" dành trọn cho người hâm mộ trong khuôn khổ fanmeeting châu Á của mình. Với việc fan meeting sắp sửa "hạ cánh" tại TP.HCM, fan có thể mong đợi điều gì ở "ông hoàng fan service" này?

Lee Je Hoon quen mặt với nhiều thế hệ mê phim Hàn qua các tác phẩm như Ông hoàng thời trang hay Signal, Taxi Driver. Mùa 3 của Taxi Driver lên sóng vào cuối năm ngoái với rating chưa bao giờ dưới 8,6% và cao nhất đạt 14,2%. Với thành tích này, Taxi Driver 3 chễm chệ ngay trong Top 3 phim truyền hình có lượt xem cao nhất năm 2025, khẳng định sức hút và tài hóa thân của Lee Je Hoon, càng thổi bùng sức nóng của anh trước khi có thông báo trở lại Việt Nam.

Chuỗi fan meeting OUR 20th MOMENT nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động của anh bắt đầu từ ngày 31/1/2026 và trải dài trên nhiều nước châu Á. Tiếp nối các điểm đến ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia và Singapore, Lee Je Hoon chính thức gọi tên TP.HCM (Việt Nam) ở chặng dừng tiếp theo khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Lý do fan meeting của Lee Je Hoon trở thành "cơn sốt" vì hàng loạt các cử chỉ "cưng chiều không thể giấu" của anh dành cho người hâm mộ, đến mức được trao danh xưng "ông hoàng fan service". Nam diễn viên không ngại đáp ứng mọi yêu cầu của fan, từ những cái ôm thật chặt, quỳ gối tỏ tình hay ôm eo tạo dáng chụp Titanic đều "ok hết".

Với vóc dáng cao lớn và nụ cười dịu dàng đã thành thương hiệu, Lee Je Hoon khiến fan khó lòng "vững nhịp" khi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần. Tại chặng Nhật Bản, một fan vì "sốc visual" nên đã rất bối rối, khiến nam diễn viên phải chờ đợi một lúc. Song, anh vẫn kiên nhẫn mỉm cười và đợi đến khi fan bình tĩnh lại, sau đó lịch sự bắt tay cô bằng cả hai tay.

Những khung cảnh "ngọt hơn đường" tại chặng Đài Bắc của "ông hoàng service" Lee Je Hoon khiến nhiều fan ở nhà quyết tâm phải đi họp fan một lần.

Chỉ trong vòng vài giây, anh đã kịp "đốn tim" fan bằng "7749" dáng chụp ảnh chuyên nghiệp như idol K-pop thực thụ.

Ở Taxi Driver 3, Kim Do Ki từng "gây bão" khi tổng duyệt thay một thành viên nhóm idol nữ. Anh trình diễn mượt đến mức ai nấy đều ngỡ ngàng, "ăn sạch" những động tác điệu đà cực dẻo. Hiểu được tiếng lòng của fan, nam tài tử 42 tuổi "bê" hẳn cả bài nhảy lên sân khấu fan meeting với thần thái còn đỉnh hơn cả màn ảnh.

Fan meeting "OUR 20th MOMENT" ở TP.HCM của Lee Je Hoon sẽ diễn ra vào chiều 28/6 tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) với khoảng 2.000 chỗ ngồi. Thời gian mở bán vé dự kiến là 6 giờ chiều 15/5.