The Devil Wears Prada: Anne Hathaway đã “nâng tầm” nữ chính như thế nào?

HHTO - Nếu đọc nguyên tác “The Devil Wears Prada” (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu), có lẽ bạn sẽ không thể yêu mến nữ chính như cái cách đã yêu mến nhân vật của Anne Hathaway gần 20 năm qua.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung chi tiết trong phim và tiểu thuyết gốc

Lần đầu ra mắt vào tháng 6 năm 2006, đã gần 20 năm trôi qua nhưng The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu) cho đến nay vẫn còn nguyên sức hút của mình. Không chỉ là một phim về thời trang, The Devil Wears Prada còn là câu chuyện của người trẻ tìm kiếm công việc trong mơ, phấn đấu vì sự nghiệp, hay học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Cho đến nay, khán giả vẫn yêu mến Emily được diễn bởi Emily Blunt, yêu mến Miranda được hóa thân bởi Meryl Streep, và rõ ràng không thể không mê đắm nữ chính Andrea Sachs (còn được gọi là Andy) do Anne Hathaway đảm nhận. Tuy nhiên, phải nói rằng nếu đã đọc tiểu thuyết gốc The Devil Wears Prada, có lẽ bạn sẽ không thể yêu mến nữ chính Andy như cái cách đã yêu mến nhân vật của Anne Hathaway gần 20 năm qua. (Và sẽ yêu thêm lần nữa với phần tiếp theo The Devil Wears Prada 2 mới công chiếu).

Dù vẫn giữ một số đặc điểm cũng như cốt truyện chính từ tiểu thuyết gốc, nhưng bản phim The Devil Wears Prada đã điều chỉnh rất nhiều những tình tiết nho nhỏ một cách rất tinh tế, do đó cuối cùng đã mang đến một trải nghiệm tốt hơn nhiều so với đọc sách.

Điểm chung của nữ chính Andy trong cả phim và sách là tốt nghiệp đại học danh tiếng, có ước mơ trở thành một cây bút viết những bài viết “giá trị”, làm việc ở một tạp chí thời trang danh tiếng, có bạn trai, có một cô bạn thân, có một bà sếp khó tính, có một cô đồng nghiệp khó chiều…

Vậy điều gì đã làm nên khác biệt, để Andy trong phim thiệt là dễ thương, còn Andy trong sách thì “thương không dễ”?

Có thể thấy trong phim, dù luôn bị than phiền là quá bận rộn, nhưng Andy rất thân thiết với bạn bè cũng như bạn trai của mình, luôn cố gắng dành thời gian cho họ. Nhưng trong tiểu thuyết, Andy hoàn toàn bỏ bê các mối quan hệ xung quanh. Cô không động viên người bạn trai giáo viên đang dạy các thanh thiếu niên khuyết tật học đọc. Cô không đến thăm chị gái khi chị sinh em bé, cũng chưa một lần nhìn thấy mặt cháu.

Trong sách, một trong những chi tiết vô tâm nhất của Andy là cô phớt lờ các dấu hiệu bất ổn về chứng nghiện rượu cũng như việc học hành bết bát của cô bạn thân. Andy biện hộ rằng mình quá bận để hỏi thăm hay khuyên nhủ bạn, rằng mình không phải là chuyên viên tâm lý hay trị liệu nên có hỏi cũng chẳng để làm gì, cứ thế bay đi Paris công tác. Cho đến khi cô bạn thân gặp tai nạn trong tình trạng say xỉn, nhập viện hôn mê thì Andy mới thấy hối hận.

Trong sách lẫn trong phim, ban đầu Andy đều không yêu thích công việc của mình ở tạp chí thời trang Runway. Nhưng nếu Andy ở nửa sau phim thay đổi thái độ với công việc, thì Andy ở trong sách vẫn “coi thường” nó, thậm chí càng ngày càng thấy tệ hại hơn.

Có thể làm việc ở Runway không phải là công việc trong mơ, nhưng Andy trong phim hiểu được rằng nếu đã làm việc thì mình phải làm nghiêm túc. Do đó, không những học cách ăn mặc sao cho hợp mốt hơn để phù hợp với môi trường công việc, Andy còn tìm cách để làm việc được trôi chảy, hiệu quả.

Nhưng trong sách, ngoài than thở và có thái độ “hằn học”, Andy không có vẻ gì là muốn làm việc. Thực tế, trong sách miêu tả rằng mỗi lần cô đi ra ngoài để làm việc vặt thì sẽ đều tìm cách để được nấn ná ở ngoài lâu hơn, làm việc riêng, trì hoãn việc quay lại chỗ làm. Để “trả thù” sếp, Andy còn cầm thẻ của công ty để đi mua cà phê cho… những người vô gia cư, hay có hành vi phá hoại đồ dùng trong văn phòng.

Phải nói rằng phần lớn những người yêu thích Andy trong bản phim The Devil Wears Prada đều bị “sốc” khi đọc tiểu thuyết gốc. Trong phim, Andy của Anne Hathaway ngây thơ nhưng nhiệt huyết, cầu tiến, có phạm sai lầm nhưng luôn học cách sửa sai. Cuối cùng, cô dũng cảm lựa chọn con đường của riêng mình.

Còn trong sách, Andy quả thực rất khó ưa. Qua những gì được miêu tả, Andy hiện lên là một cô gái chua ngoa, kiêu căng, luôn tỏ ra đạo đức giả… Cô thờ ơ với bạn trai, bạn thân và gia đình vì lý do công việc; nhưng ở nơi làm việc thì cô lại cho thấy mình đang làm việc một cách rất hời hợt. Sự ghét bỏ công việc của Andy cũng gay gắt đến mức khiến người ta tự hỏi nếu đã như thế vì sao cô lại không nghỉ việc.

Màn "lột xác" đã trở thành kinh điển của The Devil Wears Prada (2006). (Nguồn: 20th Century Studios)

Nếu yêu thích bộ phim The Devil Wears Prada và nhân vật Andy do Anne Hathaway đảm nhận, phân vân không biết có nên đọc tiểu thuyết gốc không? Thì câu trả lời là không, nếu bạn không muốn phá hỏng cảm xúc về một nhân vật mình đã yêu mến 20 năm qua. Nhưng câu trả lời cũng là có, nếu bạn muốn có sự so sánh để càng thấy rằng Andy trong bản phim quả là đáng mến và truyền cảm hứng biết bao nhiêu.