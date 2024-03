Han So Hee - Ryu Jun Yeol chia tay thần tốc, Knet: "Hai người nên kết hôn"

HHT - Có cư dân mạng phát hiện, ngay trước khi truyền thông đưa tin Ryu Jun Yeol và Han So Hee chia tay, nữ diễn viên đã cập nhật một bức ảnh của Nicole Kidman lên blog.

Ngày 30/3, công ty chủ quản của Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận hai người đã đường ai nấy đi sau 2 tuần công khai hẹn hò. Theo tờ OSEN, người quen cả hai cho biết họ chia tay do mâu thuẫn trong thời gian hẹn hò.

Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện Han So Hee đã đăng một bài viết trên blog khoảng 1 tiếng trước khi tin tức chia tay được lan truyền. Bài đăng không có gì ngoài một bức ảnh meme của Nicole Kidman. Cô vui vẻ sau khi ly hôn với Tom Cruise.

Trước đó, Han So Hee đã đăng một bài viết dài trên Instagram cá nhân nhưng xóa đi sau vài phút. Nội dung như hờn trách Ryu Jun Yeol mãi im lặng. Cô tiếp tục khẳng định bản thân không phải kẻ thứ ba, chỉ trích một bộ phận khán giả tiêu cực đã công kích cô.

Knet tỏ ra không bất ngờ vì sau bấy nhiêu ồn ào, Ryu Jun Yeol và Han So Hee chia tay là điều dễ hiểu để chấm dứt hoàn toàn những hỗn loạn này. Nhưng hình ảnh của nữ diễn viên ngày càng xấu đi và bị Knet mỉa mai, dè bỉu thậm tệ. Một số người bình luận Han So Hee nên bỏ điện thoại đi để không bồng bột đưa ra những phát ngôn thiếu chín chắn, sốc nổi nào nữa:

"Bỏ điện thoại mà nghỉ ngơi đi Han So Hee."

"Ryu Jun Yeol vẫn im như thế mặc cho hai người phụ nữ tranh cãi qua lại à."

"Công ty quản lý của anh ta nhanh đấy, làm việc rất gọn gàng."

"Có rất nhiều người spam, chỉ trích Hyeri sau bài đăng hôm qua của Han So Hee, nên tôi lo họ sẽ phải đưa ra giải quyết cho vấn đề này. May là Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay luôn rồi, thật nhẹ nhõm."

"Haha, Ryu Jun Yeol trốn suốt thời gian qua, nhưng cách anh ta chấm dứt mọi thứ lại nhanh như thế. Một kẻ thảm hại.

"Hình như anh ta quyết định chia tay vì bài đăng hôm qua".

"Đáng lẽ hai người nên kết hôn. Hai người sinh ra là dành cho nhau mà."

Han So Hee và Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò khi có người bắt gặp cả hai thân mật ở bể bơi tại Hawaii. Ban đầu, công ty Han So Hee phủ nhận, tới ngày 16/3, hai bên thừa nhận hẹn hò. Chuyện tình của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri bị đem ra bàn luận, tranh cãi suốt thời gian qua.