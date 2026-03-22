Hàng nghìn bạn trẻ đồng diễn Việt phục, lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt

Sau hơn nửa thập kỷ khởi động, ngày hội Việt phục - văn hóa Việt Nam Tóc Xanh Vạt Áo 2026 chính thức trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 3/2026, đánh dấu lần tổ chức thứ 6 với quy mô mở rộng. Điểm nhấn nổi bật của năm nay là sự tham gia của khoảng 1000 bạn trẻ cùng khoác lên mình Việt phục, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động ngay trên đường phố.

1000 bạn trẻ mặc Việt phục, dạo bước thông qua khuôn khổ sự kiện Tóc Xanh Vạt Áo 2026.

Lần này, ngày hội Tóc Xanh Vạt Áo 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3 với chuỗi hoạt động hoành tráng. Mở đầu là chương trình đồng diễn Việt phục diễn ra vào tối 21/3 vừa qua. Khoảng 1000 bạn trẻ trong trang phục truyền thống như giao lĩnh, nhật bình, áo tấc... đã cùng diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Võ Văn Tần, Pasteur, xuất phát từ Hồ Con Rùa và kết thúc tại Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Tại đây, bên cạnh màn khoe sắc của các bạn trẻ, khuôn khổ sự kiện còn mang đến những tiết mục sân khấu hoá, tái hiện dòng chảy lịch sử dân tộc, với điểm nhấn là màn nhảy flashmob trên nền ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Hình ảnh hàng nghìn bạn trẻ vừa đồng diễn, vừa vẫy cờ đã tạo nên khoảnh khắc lấn tượng mạnh mẽ cho người xem trong nước lẫn nước ngoài.

Những tiết mục sân khấu hoá, flashmob thu hút đến từ các bạn trẻ.

Được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên - Youth Fest do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, chương trình có sự phối hợp của Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cùng nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa truyền thống. Sau 6 năm, Tóc Xanh Vạt Áo đã trở thành một trong những sự kiện cộng đồng tiêu biểu, thu hút đông đảo giới trẻ quan tâm đến lịch sử và bản sắc dân tộc.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Thu Ngân xuất hiện tại ngày hội Tóc Xanh Vạt Áo 2026.

Tiếp nối chuỗi hoạt động vào ngày 22/3, sự kiện văn hóa tiếp tục tại Nhà Văn hóa Sinh viên - Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Không gian sự kiện được thiết kế như một khu sinh hoạt văn hóa mở với nhiều gian hàng Việt phục, khu trải nghiệm, giao lưu và các hoạt động tìm hiểu lịch sử trang phục truyền thống. Song song đó, các chương trình sân khấu hóa, biểu diễn nghệ thuật dân tộc và hoạt động giao lưu cũng được tổ chức xuyên suốt, giúp công chúng tiếp cận văn hóa truyền thống trong một không gian trẻ trung, gần gũi.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, hành trình 6 năm của Tóc Xanh Vạt Áo không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa mà còn là nỗ lực bền bỉ nhằm khơi gợi tình yêu lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng. Chương trình hướng đến việc xây dựng một không gian nơi các giá trị truyền thống được tái hiện sống động, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ trực tiếp trải nghiệm, thực hành và lan tỏa văn hóa Việt.

Điểm đặc biệt của sự kiện là tính cộng đồng cao khi không chỉ những người đã sở hữu Việt phục mới có thể tham gia. Ban tổ chức còn tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ trở thành đại diện của các thương hiệu Việt phục, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và lan tỏa hình ảnh trang phục truyền thống đến công chúng.