Hành trình về nguồn "Từ ngòi pháo Chín tháng Giêng đến con đường Cách mạng"

HHTO - Hành trình về nguồn “Từ ngòi pháo Chín tháng Giêng đến con đường Cách mạng” do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức đã khép lại với nhiều cảm xúc lắng đọng, để lại những dấu ấn đẹp trên hành trình qua hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, nơi thấm đẫm truyền thống cách mạng, văn hóa và tinh thần yêu nước.

Trong khuôn khổ hành trình, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã trao tặng 80 phần quà cho các em học sinh vượt khó, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước trên con đường học tập và rèn luyện; đồng thời trao tặng 20 bóng đèn năng lượng cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, như một phần quà thiết thực gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của học sinh, sinh viên thành phố.

Hành trình tìm về các địa chỉ đỏ không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà còn là những phút giây lắng đọng để tri ân sự hi sinh và cống hiến của thế hệ cha anh. Tại Nghệ An, đoàn đã đến thăm Khu di tích Truông Bồn, Khu lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai, cụm di tích Kim Liên - Hoàng Trù và Đền Chung Sơn. Đây là những vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi cội nguồn nuôi dưỡng khí phách Cách mạng và tư tưởng vĩ đại của các bậc tiền nhân.

Đoàn đã đến thăm cụm di tích Kim Liên - Hoàng Trù.

Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc, khi đến với Hà Tĩnh, đoàn thành kính dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng và Ngã ba Đồng Lộc. Những chứng tích thiêng liêng này không chỉ gợi nhắc về một thời oanh liệt mà còn tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng tự do cho thế hệ trẻ hôm nay trên con đường xây dựng đất nước.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, chuyến đi còn khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua những hoạt động thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách. Những câu chuyện được lắng nghe, những tấm gương được gặp gỡ đã bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, thôi thúc mỗi hội viên, sinh viên TP.HCM ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện.

Thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách.

Hành trình khép lại, nhưng ngọn lửa lý tưởng và khát vọng cống hiến sẽ mãi lan tỏa, trở thành động lực để tuổi trẻ thành phố tiếp nối xứng đáng di sản vẻ vang mà cha anh đã dày công vun đắp.