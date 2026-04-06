Tháng 4 miền Bắc đón nắng nóng trên diện rộng nhưng vẫn còn không khí lạnh

HHTO - Tháng 4 hằng năm là thời điểm chuyển mùa rõ rệt tại miền Bắc, khi không khí lạnh suy yếu dần và nắng nóng bắt đầu gia tăng. Năm 2026, theo dự báo khí tượng, xu thế này diễn ra sớm và có phần gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Những ngày đầu tháng 4, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến ở mức 35-37°C, một số nơi vượt ngưỡng 37°C. Đáng chú ý, trong khoảng từ ngày 5 đến 11/4, miền Bắc có khả năng trải qua một đợt nắng nóng mạnh, với nền nhiệt cao nhất có thể chạm ngưỡng 38-40°C, đặc biệt tại khu vực trung du và đồng bằng.

So với quy luật thường thấy, nắng nóng năm nay đến sớm hơn và có xu hướng tăng nhanh về cường độ. Nhiệt độ trung bình tháng 4 tại miền Bắc được dự báo cao hơn từ 0,5-2,5°C so với trung bình nhiều năm. Điều này khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn, nơi hiệu ứng bê tông và mật độ xây dựng dày đặc làm nhiệt độ thực tế có thể cao hơn so với số liệu đo được.

Tuy vậy, đặc trưng thời tiết tháng 4 không chỉ có nắng nóng kéo dài mà còn xen kẽ các đợt không khí lạnh yếu và mưa giông chuyển mùa. Những đợt giông này thường xuất hiện cục bộ vào chiều tối hoặc đêm, có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dù góp phần làm giảm nhiệt tạm thời, nhưng các hiện tượng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dự báo trong nửa cuối tháng 4, nắng nóng tại miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mở rộng cả về phạm vi lẫn thời gian xuất hiện. Tuy nhiên, do vẫn chịu tác động đan xen của các hình thái thời tiết chuyển mùa, các đợt nắng nóng khó kéo dài liên tục nhiều ngày như giai đoạn cao điểm mùa Hè.

Dự báo nhiệt độ khu vực trung tâm TP Hà Nội trong 10 ngày tới.

Một điểm đáng chú ý là tổng lượng mưa trong tháng tại miền Bắc được dự báo thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, phổ biến từ 30-60 mm. Điều này khiến nền nhiệt dễ duy trì ở mức cao và làm gia tăng nguy cơ khô hạn cục bộ, đặc biệt tại các khu vực trung du và miền núi.

Nhìn chung, tháng 4/2026 tại miền Bắc sẽ là giai đoạn thời tiết biến động mạnh, với nắng nóng xuất hiện sớm, có thời điểm gay gắt, xen kẽ các đợt giông lốc nguy hiểm. Đây cũng được xem là bước chuyển rõ rệt trước khi khu vực bước vào cao điểm nắng nóng của mùa hè trong những tháng tiếp theo.