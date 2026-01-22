Vũ trụ Say Hi và những màn hợp tác “hữu duyên”: Muộii - Robber gây bất ngờ

HHTO - Gần đây, vũ trụ "Say Hi" liên tục chứng kiến những màn bắt tay đầy bất ngờ giữa các Em Xinh và Anh Trai.

Muộii - HUSTLANG Robber

Khi Bài Ca Em Viết ra mắt, Em Xinh Muộii khiến khán giả bất ngờ khi công bố màn hợp tác cùng HUSTLANG Robber. Một cô nàng gắn liền với những giai điệu mềm mại, tự sự như Chuyện Đôi Ta, nay lại song hành cùng giọng rap gai góc và bụi bặm. Tưởng chừng khó hòa hợp, nhưng chính sự đối lập ấy lại trở thành điểm cộng lớn.

Màn hợp tác "tưởng không hợp, mà hợp không tưởng" của vũ trụ "Say Hi".

Trên nền nhạc nhẹ nhàng, giàu tính chữa lành, giọng hát của Muộii dẫn dắt cảm xúc người nghe bằng sự tinh tế, trong khi Robber xuất hiện vừa đủ, tiết chế, không phá vỡ không gian mà còn bổ sung một góc nhìn khác cho câu chuyện. Sự kết hợp này cho thấy rap không chỉ để bùng nổ, mà khi đặt đúng chỗ, đúng tinh thần, vẫn có thể hòa vào ballad một cách mượt mà.

JukySan - NEGAV

Với Juky San và NEGAV, màn collab trong Thấm Tình không đến từ sự ngẫu hứng, mà là kết quả của một lời hẹn cũ. Cả hai vốn quen biết từ trước và từng hứa sẽ có ngày hợp tác. Thời điểm Juky San ra mắt album Đẫm Tình được xem là “thiên thời địa lợi” để lời hứa ấy thành hiện thực.

NEGAV là Anh trai mà Juky San "chọn mặt gửi vàng" cho lần ra mắt album đầu tay.

Thấm Tình là ca khúc kể về sự chìm đắm trong tình yêu, thứ cảm xúc yêu đến mức “thấm” vào từng suy nghĩ. Vốn là hai "con tướng" mạnh về tình ca, Juky San mang đến màu giọng ma mị, lôi cuốn, trong khi NEGAV góp phần hoàn thiện bức tranh bằng những câu rap giàu hình ảnh.

MaiQuinn - Mason Nguyễn

MaiQuinn và Mason Nguyễn lấy chất liệu từ chính những trải nghiệm thất tình của cả hai để đưa vào Chân Tình Nào Phải Anh?, lựa chọn một góc nhìn rất đời, gần gũi về chuyện yêu. Chia sẻ về ca khúc, MaiQuinn cho biết đây là dòng chảy cảm xúc khởi nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, khi cô và Mason cùng rơi vào giai đoạn nhiều suy tư trong chuyện tình cảm.

Chính sự đồng cảm ấy giúp quá trình hợp tác diễn ra tự nhiên, không gượng ép.

Không chỉ đồng điệu về cảm xúc khi sáng tạo, cả hai còn “ăn rơ” trong hình tượng, cùng nhau vẽ nên một bức tranh âm nhạc quyến rũ khiến khán giả khó đoán "ai là mồi, ai là kẻ đi săn".

Đào Tử A1J - Lohan

Một màn kết hợp gây tò mò khác của "vũ trụ Say Hi" là Đào Tử A1J và Lohan, khi cả hai đều mạnh ở những mảng khác nhau và được kỳ vọng tạo nên một sản phẩm “all-rounder” về tư duy hình ảnh lẫn cá tính âm nhạc. Nếu Đào Tử A1J thiên về âm nhạc, tư duy quốc tế và khả năng sản xuất, thì Lohan lại được xem là “chiến thần concept”, nổi bật với thế mạnh xây dựng thế giới thị giác và câu chuyện hình ảnh.

Chính sự bổ trợ ấy giúp cả hai nhanh chóng kiến tạo nên vũ trụ Pre-Echo - một dự án được xem là sản phẩm âm nhạc Việt Nam đầu tiên ứng dụng kỹ thuật 3D stop-motion kết hợp CGI ở cấp độ điện ảnh. Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, Lohan cho biết đã chủ động liên hệ Đào Tử, thậm chí gọi nữ nghệ sĩ là “một quái vật âm nhạc chưa được khai phá đúng nghĩa”.

Hoàng Duyên - Sơn.K

Khác với những cặp đôi “trái dấu” trên, Hoàng Duyên và Sơn.K lại mang đến cảm giác đồng điệu và “tâm linh tương thông” khi không chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, cả hai còn là chị em thân thiết ngoài đời. Ca khúc Con Chuồn Chuồn vì thế trở thành một thử nghiệm thú vị, khi Hoàng Duyên và Sơn.K cùng khai thác chất liệu dân gian trên nền tiết tấu mới - hướng đi mà trước đây cả hai chưa từng thử sức.

Con Chuồn Chuồn tiếp tục khẳng định màu sắc âm nhạc đặc trưng của Hoàng Duyên: nhẹ nhàng, nữ tính và được chắp bút bởi Sơn.K. Sản phẩm nhanh chóng nhận được những đánh giá tích cực vào thời điểm ra mắt, thậm chí được xem là dấu ấn không kém cạnh She Never Cries - màn kết hợp trước đó của bộ đôi từng tạo được tiếng vang.