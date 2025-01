Hậu The Eras Tour, Taylor Swift nhá hàng trở lại với album reputation (Taylor’s Version)

HHT - Sau khi hoàn thành một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử - The Eras Tour, Taylor Swift đã bắt đầu hé lộ dự án album tái thu âm tiếp theo: reputation (Taylor’s Version). Với lần tái xuất này, Taylor Swift đang tiến gần hơn đến việc khép lại hành trình tái thu âm đầy đột phá và truyền cảm hứng.

Vào ngày 2/1/2025, ca khúc Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) bất ngờ xuất hiện trên Shazam - ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm bài hát từ đoạn nhạc đang phát và được đăng ký dưới tên Taylor Swift. Đáng chú ý, việc đăng ký ca khúc trên Shazam chỉ có thể thực hiện bởi chính nghệ sĩ hoặc đội ngũ của họ, xác nhận rằng Taylor Swift có thể đang chuẩn bị ra mắt phiên bản tái thu âm của ca khúc này. Trước đó, một đoạn ngắn của Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) đã từng được sử dụng trong trailer của bộ phim Wilderness.

Việc hé lộ ca khúc Look What You Made Me Do thuộc album reputation càng khiến người hâm mộ thêm háo hức về khả năng toàn bộ album tái thu âm reputation (Taylor’s Version) sẽ được phát hành trong năm 2025. Nữ ca sĩ cũng từng gợi ý về dự án này khi bản tái thu âm của ca khúc Delicate, nằm trong cùng album, được sử dụng trong bộ phim The Summer I Turned Pretty vào cuối năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên Taylor Swift sử dụng nền tảng Shazam để nhá hàng về các dự án tái thu âm. Ngày 11/2/2021, ca khúc Love Story (Taylor’s Version) đã được phát hiện trên nền tảng này và chỉ một ngày sau đó, ca khúc chính thức xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc. Tương tự, ca khúc Wildest Dreams (Taylor’s Version) được tìm thấy trên Shazam vào ngày 21/4/2021 nhưng phải đến ngày 17/9, ca khúc này mới được chính thức phát hành.

reputation là album phòng thu thứ sáu của Taylor Swift, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau hơn một năm im ắng do những tranh cãi với Kanye West. Album này đã giúp cô phá vỡ hàng loạt kỷ lục và mang đến nhiều bản hit đình đám như Look What You Made Me Do, Don’t Blame Me và Delicate. Chính vì vậy, reputation (Taylor’s Version) trở thành album tái thu âm được người hâm mộ mong chờ nhất của Taylor Swift. Taylor Swift từng chia sẻ với tạp chí Time Magazine rằng các ca khúc trong reputation (Taylor’s Version) sẽ cực kỳ "cháy".

reputation (Taylor’s Version) được dự đoán sẽ là album tái thu âm thứ năm của Taylor Swift sau các album Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) và 1989 (Taylor’s Version). Điều này có nghĩa là Taylor Swift đang tiến gần đến việc hoàn thành hành trình tái thu âm của mình khi chỉ còn lại album đầu tay cùng tên Taylor Swift trong dự án này. Bắt đầu từ việc giành lại quyền sở hữu các bản thu âm gốc từ tay Scooter Braun - quản lý cũ của nữ ca sĩ, hành trình tái thu âm của Taylor Swift đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khác trong việc sở hữu âm nhạc của chính họ.