Hậu trường “Bloodhounds”: Kết phim bị ảnh hưởng bởi scandal của Kim Sae Ron

HHT - Sau một tuần lên sóng, “Bloodhounds” (Chó Săn Công Lý) đã leo lên vị trí dẫn đầu Top 10 phim Netflix. Đây là thành công đáng mừng, đặc biệt là khi bộ phim bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi scandal của nữ diễn viên chính Kim Sae Ron.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Bloodhounds (Chó Săn Công Lý) kể về chàng võ sĩ Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) đụng độ một kẻ cho vay nặng lãi bất hợp pháp, bị lừa và mắc một số nợ lớn. Với sự giúp đỡ của một người cho vay khác, Kim Gun Woo và người anh em cũng là võ sĩ là Hong Woo Jin (Lee Sang Yi) bị cuốn vào một cuộc đấu đá giữa hai nhóm cho vay.

Ban đầu Bloodhounds gây chú ý bởi được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, Netflix đầu tư, dàn diễn viên quy tụ những gương mặt nổi bật: Woo Do Hwan (Save Me, Quân Vương Bất Diệt), Lee Sang Yi (Hometown Cha Cha Cha), Kim Sae Ron (The Man From Nowhere, The Great Shaman Ga Doo Shim), Huh Joon Ho (Mặt Nạ Quân Chủ, Kingdom), Park Sung Woong (Unlock My Boss), Choi Siwon (She Was Pretty, Work Late Drink Now)...

Sau một tuần lên sóng, phim đã leo lên vị trí dẫn đầu Top 10 phim truyền hình trên Netflix nhờ nhịp phim nhanh, lôi cuốn, các cảnh hành động đã mắt. Đây là thành công đáng mừng, đặc biệt là khi bộ phim bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi scandal của nữ diễn viên chính Kim Sae Ron.

Kết phim bị ảnh hưởng bởi scandal của Kim Sae Ron

Nhiều khán giả sau khi xem xong đều đồng ý rằng đoạn kết của Bloodhounds hơi vội vàng, đặc biệt là chi tiết Hyun Joo (Kim Sae Ron) bỏ sang Rome và không hề trở lại sau cái chết của chủ tịch Choi (Huh Joon Ho). Mặc dù trong phim có giải thích rằng Hyun Joo không muốn ở lại Hàn Quốc vì nơi đây gợi lại những ký ức đau buồn, nhưng điều đó được nhận xét là không thỏa đáng với tính cách của Hyun Joo. Việc báo thù sau đó chỉ còn Kim Gun Woo và Hong Woo Jin thực hiện, trong khi Hyun Joo là cô cháu gái chủ tịch Choi hết sức yêu thương lại vắng bóng.

Thực tế, nữ diễn viên chính Kim Sae Ron đã vướng phải scandal lái xe khi say rượu trong lúc quay hình bộ phim, vì thế cô đã bị cho ngừng quay tiếp. Nhưng lúc này quá trình ghi hình Bloodhounds cũng đã sắp xong, không thể quay lại từ đầu. Đạo diễn kiêm biên kịch Kim Joo Hwan chỉ có thể gấp rút viết lại kịch bản, chỉnh sửa đoạn kết phim, vì thế cái kết mà khán giả được thưởng thức trên màn ảnh không phải là cái kết nguyên bản.

Không chỉ việc ghi hình bị gián đoạn để viết lại cái kết, chi phí sản xuất bị đội lên, scandal của Kim Sae Ron còn khiến những diễn viên có cảnh chung với cô bị mất vai bởi hệ thống nhân vật phải điều chỉnh lại. Đạo diễn Kim Joo Hwan vì quá stress mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Anh bị rụng tóc, thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, hội chứng ruột kích thích… Ngay cả khi Bloodhounds đã hoàn thành, đạo diễn cũng chưa thể cải thiện sức khỏe ngay được.

Ăn 5 bữa một ngày để tăng 10 kg

Trong Bloodhounds, Woo Do Hwan và Lee Sang Yi vào vai hai võ sĩ. Không chỉ cần vóc dáng, hai vai diễn này còn có rất nhiều cảnh hành động xuyên suốt bộ phim, trải đều mỗi tập. Khán giả đều nhận xét rằng một trong những ưu điểm nổi bật và hấp dẫn nhất của Bloodhounds chính là các cảnh hành động đẹp mắt, chân thực. Để đạt được kết quả này, Woo Do Hwan và Lee Sang Yi đã nỗ lực rất nhiều.

Được biết, để tập luyện và duy trì vóc dáng của một võ sĩ, Woo Do Hwan và Lee Sang Yi đã phải ăn 4-5 bữa một ngày trong quá trình luyện tập và quay phim, tăng 7-10 kg. Nhờ chăm chỉ và kiên trì tuân theo chế độ ăn, luyện tập, cả hai đã có được cơ bắp săn chắc cuồn cuộn khi lên hình. Có một số ý kiến nhận xét rằng dù cốt truyện của Bloodhounds đã bị thay đổi ít nhiều do có diễn viên dính scandal nhưng cơ bắp của Woo Do Hwan và Lee Sang Yi đã cứu lấy tất cả.

Vai diễn đáng nhớ của Woo Do Hwan

Nam diễn viên chính Woo Do Hwan đã ra mắt từ năm 2011, tuy chưa hẳn vô danh nhưng cũng chưa thể bật lên được. Điểm sáng trong sự nghiệp diễn viên của anh có thể đến vai cận vệ của Lee Min Ho trong Quân Vương Bất Diệt, nhưng vẫn chỉ là vai phụ. Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, Woo Do Hwan đã tạm dừng công việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngay khi vừa kết thúc nghĩa vụ quân sự, Woo Do Hwan đã gia nhập đoàn làm phim Bloodhounds. Để phục vụ cho vai diễn được tốt nhất, Woo Do Hwan đã chăm chỉ tập luyện để có hình thể đẹp, anh cũng tự mình đóng rất nhiều phân cảnh hành động đòi hỏi độ khó cao và khá nguy hiểm. Với Bloodhounds, Woo Do Hwan đã có được một điểm sáng mới trong sự nghiệp để phát triển hơn nữa.