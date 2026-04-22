Yun Ha Jeong - mỹ nhân "đáng thương" nhất Single’s Inferno 3 thông báo kết hôn

HHTO - Yun Ha Jeong là mỹ nhân tham gia show hẹn hò "Single’s Inferno mùa 3" đầu tiên lên xe hoa. Sao nữ sẽ kết hôn vào tháng 10 tới cùng bạn trai ngoài ngành sau hơn 1000 ngày hẹn hò.

Ngày 21/4, Yun Ha Jeong - người chơi Single’s Inferno 3 gây chú ý với bài đăng trên SNS (mạng xã hội cá nhân) thông báo về việc sẽ lên xe hoa vào tháng 10 tới đây.

Mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân đăng tải hình ảnh selfie với bó hoa hồng, đính kèm đoạn chia sẻ chân thành. Ha Jeong gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ cô suốt gần ba năm qua kể từ khi tham gia chương trình hẹn hò. Đồng thời, sao nữ tiết lộ về quyết định bước sang chương mới của cuộc đời.

Yun Ha Jeong là sao nữ Địa Ngục Độc Thân 3 đầu tiên lên xe hoa.

"Hôm nay, mình muốn gửi đến mọi người một tin vui. Mình đã quyết định hứa hẹn gắn bó trọn đời với người thương đã đồng hành bên mình suốt thời gian dài qua vào tháng 10 tới đây đây."

Sao nữ Single's Inferno cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự chúc phúc từ công chúng và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại tình cảm của khán giả trong chặng đường mới. "Mình sẽ luôn biết ơn mọi người và sống thật tốt, đáp lại tình cảm của các bạn bằng những hình ảnh tích cực hơn nữa." - người đẹp viết.

Bài đăng hút hơn 58 nghìn lượt tương tác sau 8 giờ đăng tải. Yun Ha Jeong từng được nhớ đến với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng khá “lận đận” trong chuyện tình duyên tại show hẹn hò. Bởi vậy, tin kết hôn của Ha Jeong mang đến cảm xúc “vừa bất ngờ vừa vui mừng” đối với người hâm mộ.

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới mỹ nhân Single’s Inferno 3. Hội "chị em thân thiết" thuộc "vũ trụ" các show hẹn hò Hàn Quốc như Jung Hye Im, Lee Ji Yeon, Lee Yu Jeong, Kwak Min Kyung (Transit Love 4), Yoo Si Eun và Ahn Min Young (Single's Inferno 3) nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng cô nàng. Netizen cũng bày tỏ sự mong chờ về màn hội ngộ đầy đủ của dàn cast mùa 3 tại đám cưới của Ha Jeong.

Ba tuần trước, Yun Ha Jeong đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân "nhá hàng" về bạn trai nhân dịp kỷ niệm 1000 ngày hẹn hò.

Xuất hiện trên chương trình Shoes Off, Singles for Men vào tháng 10 năm ngoái, cô nói rằng đã đổi tên từ Yoon Jin Ju thành Yoon Ha Jeong vì bị thầy bói tiên đoán sẽ ly hôn.

"Tôi rất khao khát lập gia đình và sinh con. Sau khi đổi tên, mỗi khi đi xem bói, người ta đều nói tôi sẽ kết hôn năm 30 tuổi và không ly hôn. Hiện tại tôi 28 tuổi, vậy là còn hai năm nữa." - sao nữ chia sẻ.

Yun Ha Jeong nổi tiếng nhờ Single's Inferno 3. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc 2021. Ha Jeong tự giới thiệu tại show hẹn hò là nhân viên văn phòng tại một công ty trang phục y tế.

Người chơi nữ nổi bật nhờ tính cách thú vị cùng lối tư duy tình cảm thẳng thắn. Khán giả gọi cô là mỹ nhân "đáng thương" nhất Đảo Địa Ngục vì kết cục "lẻ bóng", không được hồi đáp tình cảm.

Hiệu ứng truyền thông từ show hẹn hò giúp cô “lấn sân” thành influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), hiện có gần 1 triệu người theo dõi trên Instargram.