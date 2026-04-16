Bí kíp mặc đẹp của Tam Triều Dâng - nữ chính phim "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay"

HHTO - Chẳng cần "dát hàng hiệu", nữ chính phim "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" - Tam Triều Dâng ghi điểm nhờ gu thời trang đời thường tinh tế, cuốn hút.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay hiện là phim Việt có độ thảo luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Dù có kịch bản dễ đoán, diễn xuất tự nhiên của Tam Triều Dâng cùng "chemistry (phản ứng hóa học) bùng nổ" với Võ Điền Gia Huy là yếu tố gây sốt.

Trong phim, Tam Triều Dâng vào vai Thanh Tâm, từng là lớp trưởng "oan gia" với nam chính Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy). Gặp lại sau 10 năm, Thanh Tâm trở thành hộ lý của chàng thiếu gia giả bệnh và nảy sinh tình cảm.

Dạo quanh trang cá nhân của nữ chính, fan phim phát hiện ra sự đồng điệu thú vị giữa tạo hình nhân vật Thanh Tâm và gu thời trang ngoài đời của Tam Triều Dâng. Cả hai ghi điểm với diện mạo trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực.

Sao nữ sinh năm 1998 trung thành với gu thời trang minimalism (tối giản) trong 2 năm gần đây. Tủ đồ của nữ chính xoay quanh những món đồ cơ bản, kinh điển. Đen, trắng, be và xanh denim là những gam màu thống trị trong tủ đồ của Tam Triều Dâng.

Tam Triều Dâng thường xuyên xuống phố với các set đồ gồm áo tank top, áo thun ôm dáng cùng quần jeans ống rộng hoặc cạp cao. Công thức kết hợp đơn giản này được nữ diễn viên cực kỳ ưa chuộng, giúp cô khoe vóc dáng mảnh mai, hack tỷ lệ cơ thể khéo léo.

Một điểm cộng lớn ở gu ăn mặc của nữ diễn viên nằm ở cách phối phụ kiện. Tam Triều Dâng chỉ sử dụng tối đa 2 món phụ kiện trong một tạo hình. Những chiếc túi xách cỡ nhỏ, mũ lưỡi trai hay kính râm được dùng để nhấn nhá vừa đủ, tạo nên tổng thể hài hòa, tinh tế.

Ngay cả trên thảm đỏ, Tam Triều Dâng giữ vững hình ảnh thanh lịch. Cô chọn những mẫu váy đầm điệu đà hơn nhưng vẫn trung thành với gam màu trung tính. Các thiết kế đảm bảo sự sang trọng theo tinh thần quiet luxury nhưng vẫn giúp cô nổi bật tại các sự kiện, họp báo.