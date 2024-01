Hết một màu, tạo hình của Cúc Tịnh Y trong "Thiên Hương" nhận về phản hồi tích cực

HHT - 16 tập của "My Demon" (Chàng Quỷ Của Tôi) khép lại với cái kết "đẫm đường" vì độ ngọt của Jung Gu Won và Do Do Hee. Nhưng sẽ thế nào nếu ác quỷ thì mãi trẻ đẹp bất tử còn Do Hee sẽ già đi và qua đời?