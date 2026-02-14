Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

H'Hen Niê, Kim Duyên, Thủy Tiên, Lệ Hằng chào Tết với bộ ảnh áo dài vui nhộn

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bốn nàng hậu gồm Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Kim Duyên, Thủy Tiên cùng nhau thực hiện bộ ảnh áo dài vô cùng đáng yêu, vui nhộn, khiến người xem cũng cảm thấy hân hoan trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần.

Trái với những hình ảnh dịu dàng quen thuộc của những bộ ảnh áo dài, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Đặng Thị Lệ Hằng, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Á hậu 2 Miss Supranational 2022 và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên cùng nhau thực hiện bộ ảnh vui nhộn cùng trang phục áo dài truyền thống.

h-hen-nie13.jpg
h-hen-nie3.jpg
h-hen-nie1.jpg
h-hen-nie.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, gây ấn tượng mạnh khi vào Top 5 Miss Universe 2018 - thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này tính đến thời điểm hiện tại. Cô được yêu mến bởi hình ảnh mạnh mẽ, câu chuyện truyền cảm hứng. H’Hen Niê cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án vì phụ nữ, trẻ em. Nàng hậu hiện đã lập gia đình và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của gia đình nhỏ trên trang cá nhân.

h-hen-nie10.jpg
h-hen-nie9.jpg
h-hen-nie8.jpg
h-hen-nie2.jpg

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô sở hữu phong cách thanh lịch, hiện đại và từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016. Lệ Hằng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh và được coi là nhân tố "gây cười" của gia đình Hoàn vũ. Lệ Hằng cũng chính là người được Hoa hậu H'Hen Niê giới thiệu trong chú thích của bộ ảnh vui nhộn này: Chỉ đạo cảm xúc Đặng Thị Lệ Hằng!

﻿h-hen-nie11.jpg
h-hen-nie12.jpg

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 và vào Top 16 chung cuộc. Sau đó, cô lại tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2. Cô được đánh giá cao nhờ sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và thần thái rất hợp với các cuộc thi quốc tế. Kim Duyên cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội và dự án cộng đồng.

h-hen-nie14.jpg
h-hen-nie7.jpg
h-hen-nie6.jpg
h-hen-nie5.jpg

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên gây chú ý bởi thần thái sắc sảo và phong cách trình diễn ấn tượng. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và xây dựng hình ảnh người đẹp tri thức, bản lĩnh.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu H'Hen Niê #Á hậu Kim Duyên #Á hậu Thủy Tiên #Á hậu Lệ Hằng #áo dài #Tết Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục