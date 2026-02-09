Cập nhật nhanh những xu hướng trang sức đang tràn ngập trên mạng xã hội

HHTO - Bước sang năm mới nhưng thế giới thời trang lại dường như hướng về những thập niên cũ, đa số xu hướng trang sức, phụ kiện đều gợi nhớ về quá khứ. Từ những chiếc vòng cổ thập niên 90 với vẻ ngoài thô ráp và độc đáo, đến những chiếc đồng hồ vintage kiểu gia truyền và trang sức lấy cảm hứng từ thời Victoria.

Dây chuyền thập niên 90 thịnh hành trở lại

Những chiếc vòng cổ dây thừng mảnh và dài, lấy cảm hứng từ thập niên 90 đang trở nên cực kỳ thịnh hành trở lại. Giới mộ điệu thời trang đã và đang hướng đến những chiếc vòng cổ dài đến rốn, dây da, dây chỉ, miễn không phải là kim loại. Kiểu dây chuyền này đi cùng phong cách boho thì đỉnh khỏi bàn, nhưng phối cùng áo thun và jeans thì cũng rất hợp và duyên dáng. Mặt dây chuyền có thể là bất cứ thứ gì, vỏ sò, mảnh nhựa, thậm chí chùm chìa khóa hoặc túi xách siêu mini, tha hồ cho các nàng sáng tạo.

Đá năng lượng, thiêng liêng và ý nghĩa

Khó có thể phủ nhận rằng những viên đá năng lượng đang phổ biến hơn cả kim cương, có thể đứng ngang hàng với ngọc trai. Các loại đá tự nhiên như mắt hổ, thạch anh, mã não, và đá mặt trăng đầy màu sắc, mang nguồn năng lượng đặc biệt, giúp nâng đỡ tinh thần đã bước ra khỏi các cửa hàng gypsy lên thẳng sàn diễn thời trang. Từ kiểu dáng đá thô mộc mạc, đến mài tròn nhẵn bóng hay mài giác kim cương sang trọng, chúng đều được các tín đồ thời trang yêu thích và phối với trang phục hằng ngày.

Trang sức phong cách Victoria

Đây là thời của những nàng mê phim cung đấu phương Tây, đặc biệt là thời Victoria. Từ vòng cổ choker lãng mạn, mặt dây chuyền chạm khắc họa tiết tinh xảo, đến trâm cài áo chi tiết hoàng gia đang trở thành xu hướng lớn.

Trang phục hiện đại phối cùng trang sức cổ điển sẽ đem đến cho bạn một diện mạo duyên dáng.

Đồng hồ cổ điển

Vintage có lẽ là xu hướng lớn nhất của năm nay, vì vậy chắc chắn bạn không thể bỏ qua một chiếc đồng hồ cổ điển, dây kim loại, kiểu dáng thanh mảnh.

Nó có thể là một chiếc đồng hồ bạc khảm xà cừ tuyệt đẹp, hoặc một chiếc đồng hồ kết hợp vàng bạc có mặt hình chữ nhật sang trọng. Phối thêm vòng tay tối giản để tôn lên nét cổ điển trên cổ tay của bạn.