Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thống

HHTO - Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.

﻿thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy3.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy mặc thiết kế lấy cảm hứng từ dòng gốm sứ men trắng đặc trưng của thời Lý - Trần, gợi nhắc vẻ đẹp thanh nhã của sắc men trắng ngà từng hiện diện rộng khắp kinh thành Thăng Long xưa. Những họa tiết quen thuộc như cánh sen, sóng nước, biểu trưng tiêu biểu của mỹ thuật gốm Việt được chắt lọc và tái hiện một cách tinh tế.

thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy.jpg

Chiếc áo choàng lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình, một di sản quý giá của cổ phục Việt. Thiết kế gây ấn tượng với phần ống tay lớn, được thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Mã Châu. Sự kết hợp giữa chất liệu lụa truyền thống cùng hơi thở đương đại đã tạo nên một tổng thể thướt tha, trang nhã, giúp Thanh Thủy tỏa sáng rạng rỡ.

﻿﻿ha-truc-linh.jpg﻿
ha-truc-linh3.jpg
ha-truc-linh2.jpg
ha-truc-linh1.jpg﻿

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mặc một thiết kế trong BST E De Heritage của NTK Tuấn Trần, bộ trang phục khéo léo lồng ghép nét văn hoá Ê Đê trên phom dáng hiện đại, giúp nàng hậu thêm tự hào về bản sắc Việt.

﻿hhen-nie1.jpg
hhen-nie2.jpg
hhen-nie.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê diện thiết kế với lớp phụ kiện khá dày, lấy ý tưởng cảm hứng từ kỹ thuật chạm khắc bạc của đồng bào Tây Bắc.

﻿ngoc-chau.jpg﻿
ngoc-chau2.jpg
ngoc-chau1.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong một thiết kế midi dress thuộc bộ sưu tập Fall-Winter 2025 của NTK Lê Thanh Hòa. Trên nền chất liệu nhung xanh thẫm, hình ảnh chim Phượng được tái hiện kỳ công qua kỹ thuật thêu truyền thống, tạo nên hiệu ứng nổi khối sống động. Đôi cánh phượng xòe rộng cùng thân mình uốn lượn mềm mại giữa những tầng mây kết hợp cùng áo choàng lụa Mã Châu, tôn vinh thần thái kiêu sa của nàng hậu.

﻿phuong-linh.jpg
phuong-linh1.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh.

﻿1.jpg
yolina1.jpg
yolina.jpg

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist diện thiết kế gam vàng lấp lánh.

JEANIE - Ảnh: FBNV
