Bí quyết diện váy denim trông thời trang mà vẫn phù hợp với môi trường công sở

HHTO - Cùng là denim, nhưng quần jeans thì bụi bặm, phóng khoáng, còn chân váy denim thì vẫn giữ được vẻ thanh lịch và sang trọng nếu muốn, chỉ cần linh hoạt và khéo léo trong cách phối đồ, hoặc mặc theo những gợi ý dưới đây.

Phối cùng chất liệu lụa

Lấy cảm hứng từ phong cách Boho, phối một bộ trang phục gồm áo sơ mi lụa thắt nơ và chân váy midi denim dài sẽ giúp bạn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, mà đậm chất thời trang. Khi ra khỏi văn phòng, bạn có thể điểm thêm chiếc khăn trùm đầu kiểu thập niên 70 và đeo kính râm, bộ trang phục trở nên sành điệu ngay lập tức. Với những ngày bạn muốn trông phá cách hơn, hãy thay áo sơ mi lụa bằng một chiếc áo khoác jeans xanh navy đậm, cột khăn lụa quanh cổ hoặc tóc để tạo điểm nhấn nữ tính và sang trọng.

Bổ sung những điểm nhấn gợi cảm

Các ngôi sao thời trang đường phố rất thường xuyên dùng mẹo này trong việc phối đồ với chất liệu denim. Ví dụ như chân váy jeans dài mặc cùng áo len rộng thùng thình, được kéo lệch một bên để hở nhiều ở phần vai, khéo léo phối cùng thắt lưng tạo nên một bộ trang phục quyến rũ nhưng nhẹ nhàng, duyên dáng.

Phối với bốt da/ da lộn

Một chiếc váy midi denim kết hợp với bốt da sẽ khiến bạn trông vừa sành điệu, vừa quyền lực. Bên trên bạn có thể mặc áo thun hoặc sơ mi tùy sở thích, bổ sung thêm vài món phụ kiện kim loại nữa là hoàn thiện vẻ ngoài. Bạn cũng có thể mặc chân váy jeans ngắn với quần tất siêu mỏng màu đen, phối cùng bốt da lộn cao đến bắp chân hoặc đầu gối, giúp cân bằng giữa sự phóng khoáng và nghiêm túc, thời trang nhưng hoàn toàn phù hợp để đi làm.