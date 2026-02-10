Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 thướt tha cùng áo dài đón Tết Bính Ngọ 2026

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã đăng quang được gần 8 tháng. Thời gian qua, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và sự kiện xã hội ý nghĩa. Họ xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Bên cạnh đó, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, giáo dục và thiện nguyện. Sự chỉn chu trong hình ảnh và cách ứng xử giúp họ nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện lớn cuối năm, nhan sắc của nàng hậu ngày 1 thăng hạng, thần thái tự tin. Hà Trúc Linh luôn tinh tế trong việc lựa chọn trang phục, đặc biệt cô luôn ưu tiên áo dài.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh cho biết điều ý nghĩa nhất mà cô đạt được sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ là danh hiệu mà còn là việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ. Theo cô, hành trình vừa qua giúp bản thân nhận ra giá trị của sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần dấn thân, từ đó thêm tự hào về chính mình.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi ghi dấu ấn với hình ảnh điềm tĩnh, chín chắn sau gần 8 tháng đăng quang. Thời gian qua, Vân Nhi tập trung hoàn thiện bản thân, ưu tiên học tập, trau dồi kỹ năng và định hình hướng đi dài hạn thay vì xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí. Cô cho biết quá trình này giúp bản thân có thêm thời gian nhìn lại, hiểu rõ hơn giá trị cá nhân và mục tiêu phát triển trong tương lai.