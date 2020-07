Chơi lớn như Linh Ngọc Đàm: Chi 25 triệu mua bốt Prada cho giống Lisa (BLACKPINK)

Có thể nói phong cách thời trang của BLACKPINK ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến showbiz Việt. Dân tình từng rần rần đi mua kính do Jennie thiết kế, rủ nhau diện mẫu áo crop-top mà Jennie từng diện, cosplay Jisoo trong MV How You Like That.

Mới đây, nữ streamer Linh Ngọc Đàm cũng không kém cạnh khi tậu về đôi bốt Prada gần giống mẫu mà Lisa từng diện khi chụp ảnh tạp chí.

Trên tạp chí Jalouse China, Lisa biến hình sang phong cách bụi bặm, nổi loạn đầy cá tính và nổi bật nhất chính là đôi bốt siêu hầm hố với đế to và cao ngang bắp chân. Đôi bốt này của Lisa có giá tới 33 triệu đồng.

Còn phiên bản mà Linh Ngọc Đàm mới tậu chỉ cao quá mắt cá nên giá rẻ hơn, tầm 25 triệu đồng. Đa phần mọi người đều khen Linh Ngọc Đàm chọn mẫu này là lựa chọn thông minh vì sẽ dễ đi hơn là đôi bốt quá khủng mà Lisa diện.

Lâu nay, Linh Ngọc Đàm vốn có gu ăn mặc ấn tượng, phá cách nên đôi bốt hầm hố này cũng rất hợp với phong cách của nữ streamer. Giờ thì cư dân mạng chỉ chờ ngày Linh Ngọc Đàm khoe ảnh diện bốt mới mà thôi.

