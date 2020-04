Trạm tin nóng: ĐH Kinh tế TP.HCM công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2020

ĐH Kinh tế TP.HCM công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2020

Theo thông báo mới nhất từ trường ĐH Kinh tế TP.HCM, năm học 2020 - 2021, nhà trường sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức như sau:

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (20% - 30% chỉ tiêu theo ngành). Nguyên tắc và tổ hợp xét tuyển sẽ được nhà trường công bố trên cổng thông tin tuyển sinh sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020.

- Xét tuyển học sinh giỏi từ 30% đến 40% chỉ tiêu theo ngành. Thực hiện xét tuyển học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, teen đạt giải thưởng (nhất, nhì, ba) kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học...

- Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn từ 20% đến 30% chỉ tiêu theo ngành. Đối tượng xét tuyển là teen 12 đã tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07 theo quy định của trường) đăng ký xét tuyển >=6.50 tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

- Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM), xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu.

- Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

ĐH Kinh tế TP.HCM công bố 5 phương thức tuyển sinh. Ảnh minh họa: Internet

Học sinh phải dùng tên thật khi tham gia lớp học trực tuyến

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến. Theo đó, học sinh phải dùng tên thật khi tham gia lớp học online, chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu lớp học cho người khác. Khi phát hiện có người lạ tham gia lớp học hoặc phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến phải thông báo ngay cho nhà giáo phụ trách lớp học, cha mẹ để có biện pháp xử lý.

Học sinh phải dùng tên thật khi tham gia lớp học trực tuyến. Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu giáo viên phải chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng, học liệu, phương pháp. Đồng thời, giáo viên phải thông tin đầy đủ về thời khóa biểu và hướng dẫn người học sử dụng hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến. Giáo viên là người kiểm soát tài khoản người học, sự tham gia và đánh giá chất lượng học tập của người học đúng quy định.

Hotgirl Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn lại về bên nhau

Sau khoảng thời gian trục trặc và xóa ảnh chung, cặp đôi này lại tung ra bằng chứng "nối lại tình xưa" rồi nhé! Mới đây thôi, cả Phillip Nguyễn và bạn gái hotgirl đều chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh Linh Rin đùa nghịch cùng chú cún cưng Rinnie. Chẳng cần "tung" ảnh chụp chung nhưng động thái này này là quá đủ để chứng minh "tình đẹp như xưa" rồi đó!

Cùng một bức ảnh được cặp đôi chia sẻ trên Instagram luôn nè! Linh Rin được biết đến là một trong những hotgirl 9X nổi tiếng đất Hà Thành, với nhan sắc xinh đẹp cũng như đời tư sạch sẽ. Cô nàng và thiếu gia Phillip Nguyễn (con trai của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn) từng công khai chuyện tình cảm vào tháng 8/2019.

Linh Phương