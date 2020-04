Trạm tin nóng: Những sự kiện nào gây xôn xao nhất trong 24 giờ qua?

Quảng cáo

Bệnh nhân số 243 có khả năng lây nhiễm cộng đồng

Tính đến 18h ngày 7/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 249 người. Tất cả các bệnh nhân hiện đều được cách ly tập trung nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân số 243 đã được công bố hôm qua lại khiến nhiều người lo lắng.

Bệnh nhân ủ bệnh tới 23 ngày, đi đến nhiều nơi đông người như Bệnh viện Phụ sản, chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Mê Linh, bệnh viện đa khoa Phúc Yên… Chính vì vậy, dù số ca bệnh ngoài cộng đồng đã giảm bớt, nhưng mọi người dân vẫn phải nghiêm túc phòng chống dịch bệnh.

Lịch trình của bệnh nhân số 243 được Bộ Y tế công bố.

Toàn thế giới có 1,3 triệu người nhiễm COVID-19, Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số ca nhiễm, trong khi Ý đứng đầu về số ca tử vong.

Trái tim fangirl reo vui vì So Ji Sub đã tìm được hạnh phúc

Sáng ngày 7/4/2020, công ty 51K của nam diễn viên So Ji Sub tuyên bố rằng anh đã đăng ký kết hôn cùng Jo Eun Jung. Tin tức này nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất hôm nay. So Ji Sub sinh năm 1977, là gương mặt diễn viên thân quen với các fan phim Hàn qua những bộ phim xuất sắc như “Chuyện tình Bali”, “Giày thủy tinh”, “Và em sẽ đến”, “Đảo địa ngục”... Jo Eun Jung kém anh 17 tuổi, là một phát thanh viên xinh đẹp và tài năng nên chắc hẳn fan của So Ji Sub cũng yên tâm khi “chú” nhà đã tìm được bạn đời như ý.

Khoảnh khắc hẹn hò của cặp đôi được Dispatch chụp lại.

Thông tin kết hôn được công bố ở thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát tại Hàn Quốc nên So Ji Sub đã viết một bức thư xin lỗi gửi tới các fan hâm mộ và khán giả về điều này. Cả hai sẽ không tổ chức đám cưới rình rang mà kỷ niệm hôn lễ bằng cách dành 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) để làm từ thiện.

Admin của “phòng chat thứ N” phiên bản 2 là trẻ vị thành niên

Sự việc “phòng chat thứ N” vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý với những tình tiết mới nghiêm trọng hơn. Hôm nay, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về 10 admin “phòng chat thứ N” phiên bản 2 bị bắt giữ. Điều đáng nói là nhóm này hầu hết đều ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí còn có một đối tượng chỉ mới 12 tuổi nhưng đã gia nhập nhóm 2 năm.

Cảnh sát đã tìm thấy 225 GB video trong điện thoại của nhóm admin.

Các admin của phiên bản 2 này sẽ liên hệ với admin ở “phòng chat thứ N” để mua bán, trao đổi video, sau đó truyền bá trong chatroom của mình. Tuy nhiên tính chất phạm tội của nhóm này không nghiệm trọng như “phòng chat thứ N” vì họ không trực tiếp tham gia vào việc uy hiếp, cưỡng ép nạn nhân.

Ba năm qua đã thay đổi bạn như thế nào?

Một thử thách mới toanh đang được cộng đồng mạng nhiệt tình hưởng ứng là “Post a pic from 2017 - 2020”. Bạn chỉ cần chia sẻ hình ảnh của bản thân từ năm 2017 đến năm 2020, mỗi năm một tấm hình là đủ để thấy sự thay đổi rồi!

Có bạn từ học sinh mới ở trường THPT, nay trở thành tân sinh viên Đại học. Có bạn lại khoe quá trình giảm cân “thần thánh” kéo dài ba năm của mình. Có bạn lại đăng ảnh ngày này các năm ấy đang thỏa thích đi chơi, năm nay lại phải ở nhà cách ly.

Bạn chỉ cần đăng bức ảnh này kèm theo 4 bức ảnh khác của mình các năm là được rồi!

“Công thức” đăng ảnh dễ như ăn bánh nên ai cũng muốn tham gia, chính vì vậy nên Facebook hôm nay tràn ngập những bức ảnh của bạn bè mà teen có thể chưa từng thấy nữa cơ! Còn bạn, ba năm đã thay đổi chúng mình như thế nào nhỉ?

Hết nấu ăn, teen lại khoe khéo tài trang trí nhà ở

Ngày nghỉ luôn là lúc chúng ta bật ý tưởng sáng tạo, từ những ý tưởng nhỏ như nấu ăn, trang trí món ăn đến ý tưởng lớn hơn là F5 phòng ngủ, nhà ở. Không chỉ làm đầu bếp nghiệp dư, mùa cách ly còn giúp teen trở thành nhà thiết kế xịn sò khi tự mình thay đổi vị trí đồ dùng, trang trí phòng bằng giấy dán tường, chậu cây hay một số phụ kiện nhỏ xinh.

Chỉ một chút thay đổi cũng có thể đem lại một không gian mới mẻ.

Làm mới không gian sống cũng là một cách tạo nguồn cảm hứng cho chuỗi ngày work-at-home đấy! Cuộc sống thường ngày bận rộn khiến chúng mình vẫn chưa có thời gian chăm chút cho không gian riêng của mình, vậy nên một kỳ nghỉ dài là cơ hội lý tưởng để teen thực hiện điều này. Nếu bạn vẫn chưa có ý tưởng, hãy ghé qua website: goodhousekeeping.com và not.garden, group FB “Nghiện nhà”... thử xem nhé!

Ph.Thảo