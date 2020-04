6 bài hát giúp tâm hồn bạn bớt khô héo trong những ngày giãn cách xã hội

Quảng cáo

Make it right - BTS (feat. Lauv)

Make it right là bài mà Ed Sheeran "bắt tay" cùng BTS và BTS đã đưa ca khúc này vào album Map of the soul: Persona phát hành vào tháng 4-2019. Lúc đó, tuy là một bài B-side nhưng Make it right đã xuất sắc debut ở vị trí No.95 trên BXH Billboard Hot 100. Khi được "làm mới" với phiên bản remix kết hợp cùng nam ca sĩ Lauv, anh đã viết thêm một phần lời mới bằng tiếng Anh cho ca khúc này. Giọng ca ngọt ngào của Lauv và BTS đã khiến độ "đốn tim" của Make it right vốn đã cao nay còn cao hơn nữa.

Make it right sẽ là niềm an ủi to bự nếu bạn lỡ làm điều gì sai sai trong những ngày qua: "Tôi có thể sửa những sai lầm. Tốt thôi, ổn thôi. Tôi có thể sửa lại cho đúng".

Time for the moon night - GFRIEND

Theo nhiều giả thuyết mà cộng đồng người hâm mộ GFRIEND đặt ra, Time for the moon night chính là lời tâm sự của một cô bạn đang ở thế giới bên kia tìm về với những người bạn của mình. Cô chỉ có thể gặp họ một lúc và đến một khoảnh khắc, tất cả sẽ biến mất. Bài hát có nhiều tiết tấu đa dạng: Có lúc rất nhanh như hình ảnh gấp gáp của một con người cố chạy đi để giữ lại những điều đẹp đẽ nhất trước khi nó biến mất, nhưng cũng có lúc rất chậm như lời kể chuyện về nỗi lo về tương lai phía trước. Time for the moon night hứa hẹn sẽ là bài hát “sâu đíp” để bạn ngẫm về những mối quan hệ gần gũi của mình. Starry night - Mamamoo Lời bài hát kể về một câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc cộng với khung cảnh MV gợi nhớ những chuyến phượt đường dài và giai điệu bay bổng của ca khúc sẽ khiến một ngày của bạn trở nên “lấp lánh” hơn đấy! Travel - BOL4 Đúng như tên ca khúc, Travel sẽ đưa bạn đi khắp năm châu bốn bể thông qua một chiếc tai nghe. Ca khúc có nhịp điệu sôi động, MV mang màu sắc của mùa hè sẽ gợi về những chuyến đi của bạn trong những năm qua, đồng thời cũng giúp bạn “lên dây cót” ý tưởng về những nơi sẽ đi sau mùa dịch. 11:11 - Taeyeon Có rất nhiều lời đồn về thời khắc 11:11 nhưng lời đồn nổi tiếng nhất chính là các thiên sứ đang nhìn và hỗ trợ bạn. Vì thế, nhiều người tin rằng khi đến 11:11, bạn chỉ cần ước điều mình muốn thì chúng sẽ trở thành sự thật. Bài hát này hứa hẹn sẽ giúp bạn có thêm động lực để thực hiện những ước mơ cũng như nhớ về những kí ức thanh xuân của mình. Flower Shower - HYUNA Đây là bài hát đầu tiên của Hyuna sau khi rời công ty Cube. Đúng như tên bài hát, bạn sẽ được đắm mình trong những bông hoa. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng hoa đẹp rồi cũng sẽ héo như tuổi trẻ, ca khúc có câu: “Ngay cả khi tôi héo tàn, tôi vẫn muốn được tái sinh thật tỏa sáng, vẽ lên bầu trời kia những màu sắc rực rỡ của riêng mình”. Câu hát gợi nhắc về chuyện tình của Hyuna và E’Dawn, vì không được chấp nhận, cả hai đều phải rời công ty. Tuy nhiên, Hyuna và E’Dawn vẫn đứng đó, vẫn tái sinh (như lời bài hát), thậm chí rực rỡ, hạnh phúc và tự do hơn. Flower Shower hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn nguồn cảm hứng tích cực mỗi khi bạn thấy mình “khô héo” đi vì một chuyện buồn nào đó. Nhạc sĩ người Anh Keith Richards từng nói: “Âm nhạc là thứ ngôn ngữ không thể nói đầy đủ qua ngôn từ cụ thể mà chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn qua cảm xúc”. Điều mà âm nhạc mang lại không phải là sự giải thoát cho những đau khổ mà chúng ta đang phải đối mặt trong đại dịch, mà đó là sự thấu hiểu, sự nhắc lại về những tình cảm chỉ con người mới có bị tạm quên đi khi nỗi sợ về virus đang lan rộng. Chúc bạn thành công trong việc làm mới những cảm xúc của mình! Photo: .. Ở nhà mùa dịch Covid-19: Những bài hát của BTS giúp bạn xua tan buồn chán Vì ảnh hưởng của "cô Vy" nên dù được nghỉ học dài ngày thì chúng mình cũng chẳng thể ra ngoài tung tăng thỏa thích. Nếu đã quá chán vì bị mắc kẹt ở nhà thì bạn hãy thử ủy lạo tinh thần với những ca khúc của BTS nhé! ARMY Việt rưng rưng nhớ lại concert cuối của BTS World Tour “Love Yourself” ở Bangkok Vào ngày 7/4/2019, concert cuối cùng thuộc tour diễn “BTS World Tour Love Yourself” đã được diễn ra ở SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Một năm sau, ngày 7/4/2020, tại Việt Nam, rất nhiều V-ARMY đã bồi hồi rưng rưng nhớ lại những ký ức lung linh của một năm trước, như bạn ARMY trong bài này. Xem gì trong 2 tuần cách ly: ARMY chú ý, loạt phim về BTS sắp lên sóng JTBC! Vào ngày 3/4, các ARMY rất vui mừng khi biết JTBC sẽ phát sóng các bộ phim về BTS trong suốt 5 tuần vào khung giờ 23h KST, tức 21h theo giờ Việt Nam.

