Chỉ một chi tiết khác biệt này trên mặt của Jung Kook mà các fan dự đoán BTS sắp comeback

HHT - Trong một showcase quảng bá cho album tiếng Nhật "Map Of The Soul: 7 ~ The Journey" mới ra của BTS, các ARMY đã phát hiện ra một chi tiết có phần khác lạ trên khuôn mặt của em út Jung Kook, và rất nhiều fan khẳng định với sự khác biệt này, chuyện comeback của BTS có lẽ sẽ xảy ra chỉ trong tháng tới.