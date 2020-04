Cư dân mạng Indonesia nổi giận chỉ vì Han Soo Hee vào vai “tiểu tam” quá đạt

Quảng cáo

Mới đây, trên Instagram của nữ diễn viên Han So Hee - thủ vai "tiểu tam" Yeo Da Kyung đã nhận vô số bình luận chỉ trích từ các cư dân mạng Indonesia. Chẳng qua là gần đây, người dân Indonesia ở nhà thường xuyên hơn trong thời gian chống dịch COVID-19 đã theo dõi bộ phim truyền hình đình đám The World Of The Married (Thế Giới Hôn Nhân) và "phát hỏa" với màn hóa thân vô cùng thành công của Han So Hee, nên đồng loạt đi tìm tài khoản cá nhân của nữ diễn viên để... xả giận.

Những bình luận đầy "bức xúc" đến từ bộ phận khán giả xem truyền hình của Indonesia trên trang Instagram chính thức của Han So Hee

Hầu hết ở các phần bình luận, cư dân mạng Indonesia đều gọi Han So Hee là "pelakor" (theo tiếng Indonesia nghĩa là "người thứ ba" xen vào mối quan hệ giữa vợ chồng người khác). Không riêng gì ở Indonesia, việc làm người thứ ba ở bất kỳ nơi đâu cũng gặp phải những chỉ trích vô cùng nặng nề. Thế nhưng ở Indo, nhiều khán giả thậm chí còn không quan tâm việc phân biệt liệu đó là phim hay đời thực, chỉ cần là "người thứ ba" là họ sẽ không tiếc lời phỉ báng.

"Một lần làm người thứ ba, mãi mãi là người thứ ba" - Bình luận từ nick name có tên Pelajarsantuy.id

"Ai cũng gọi cô ta là người thứ ba, có ai gặp cô ấy ở ngoài thì cho tôi xin một tấm hình với" - Bình luận đến từ nick name Aurlpndrt

"Nghe này cô gái, việc đánh cắp chồng của một người phụ nữ khác không ai cho phép cả. Cô rất đẹp, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người đàn ông ngoài kia sẽ chấp nhận cô dù cho cô là ai. Đừng phá vỡ hạnh phúc của người khác và hãy nghĩ đến cảm nhận của người vợ" - Một bình luận đến từ Hansinavtv

"Cô ấy thật đáng thương vì bị công kích như thế này, cô ấy chỉ là diễn viên thôi mà" - Một bình luận thông cảm cho Han So Hee từ nick name babeyoass

Thế Giới Hôn Nhân là bộ phim truyền hình hiện nhận được rất nhiều sự chú ý và lượt theo dõi của khán giả chỉ đứng sau Crash Landing On You - Hạ Cánh Nơi Anh. Được khởi chiếu trên jTBC từ 27/3/2020 và hiện vẫn đang khiến khán giả "mất ăn mất ngủ" chờ đợi từng tập phim lên sóng.

Ba diễn viên trong Thế Giới Hôn Nhân từ trái qua: Kim Hee Ae, Park Hae Jun, Han So Hee

