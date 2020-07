Demi Lovato tiết lộ “Camp Rock” sẽ trở lại với “phiên bản người lớn” trong phần 3?

Quảng cáo

Demi Lovato mới đây trong lúc rảnh rỗi đã ngồi xem lại Camp Rock - bộ phim âm nhạc tuổi teen được phát hành vào năm 2008, góp phần đưa "ngôi sao nhạc Pop" 27 tuổi này đến danh xưng "công chúa Disney". Demi sau đó đã đăng hàng loạt stories trên Instagram về những bình luận của cô liên quan đến nhân vật Mitchie Torres mà cô thủ vai.

Demi Lovato và bạn diễn Alyson Stoner

"Không thể nhịn được cười trước khối thứ vớ vẩn mà tôi đã làm trong phim" - đây là chia sẻ của Demi trong một cảnh quay với bạn diễn Alyson Stoner. Giọng ca Sorry Not Sorry tiếp tục mang bản thân ra làm trò cười trong một cảnh quay khác với Joe Jonas: "Đã nói các bạn rồi, tôi thật sự ngớ ngẩn mà."

Cặp đôi một thời Demi Lovato x Joe Jonas

Trong phim Camp Rock, Demi thủ vai Mitchie - một ca sĩ trẻ đầy đam mê đang loay hoay học cách trưởng thành trong một trại hè âm nhạc. Trong một cuộc phỏng vấn với Ellen DeGeneres, Demi chia sẻ: "Chúng tôi muốn thực hiện Camp Rock 3 dán nhãn R (dành cho người trên 17 tuổi). Các fan của Camp Rock đã trưởng thành để có thể tận hưởng bộ phim."

Đã có hàng loạt hit được tạo nên từ Camp Rock, trong đó hit lớn nhất vẫn là This Is Me (Demi Lovato ft. Joe Jonas), đạt đến #9 Hot 100.

Sau thời gian dài "ở ẩn" vì chứng rối loạn ăn uống, Demi đã trở lại trong năm 2020. Trong thời gian gần đây cô đã có liên tiếp hai nhạc phẩm là I Love Me và I'm Ready (hợp tác cùng Sam Smith). Mặc dù chưa có ngày cụ thể nhưng album thứ 7 của Demi dự kiến sẽ được phát hành trong thời gian tới.

