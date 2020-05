“Quân Vương Bất Diệt” nỗ lực thay đổi nhưng rating vẫn thua xa “Thế Giới Hôn Nhân“

Quảng cáo

Đi được nửa chặng đường đến tập 8, thế nhưng rating của The King: Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt) vẫn giảm dần đều xuống chỉ còn 6,1%. Dù mới đây, phía nhà sản xuất thông báo mời thêm đạo diễn Yoo Je Won vào đoàn làm phim sau khi ông kết thúc bộ phim Hi, Bye Mama, nhưng có lẽ vẫn không thể kéo được rating quay trở lại như thời điểm xuất phát.

Quân Vương Bất Diệt ngày một mất điểm trong lòng khán giả

Trong khi đó, những bộ phim được chiếu cùng thời điểm như World Of The Married (Thế Giới Hôn Nhân) của đài JTBC vẫn tiếp tục dẫn đầu với rating 24,3%. Dù trước đó phim có dấu hiệu giảm nhẹ tuy nhiên đã tăng trở lại sau khi tập 14 lên sóng. Once Again của đài KBS2 với sự tham gia của Lee Min Jung cũng đạt được rating 22,1%.

Với những cú lật bất ngờ, Thế Giới Hôn Nhân tiếp tục thành công thu hút khán giả

Xét về nội dung, Thế Giới Hôn Nhân từ tập 12 đã khiến khán giả cảm thấy "bất bình" bởi những tình huống cài cắm của biên kịch, thế nhưng diễn biến tiếp theo vẫn được đón nhận, thậm chí rating vừa giảm lại tăng.

Hoặc như Once Again, khi vừa lên sóng liền bị phản ánh việc dùng hình ảnh phản cảm câu khách. Đoàn làm phim phải lên tiếng xin lỗi khán giả. Nhưng sau đó, rating của Once Again vẫn luôn ổn định.

Once Again vẫn giữ được phong độ ổn định trên đường đua rating

Không như Quân Vương Bất Diệt, sau một loạt những phản ứng chê bai, nội dung phim dù đã có những chuyển biến kịch tính hơn vẫn không đủ sức níu kéo khán giả. Liệu sự xuất hiện của đạo diễn Yoo Je Won và những tình tiết của 8 tập phim tiếp theo có thể giúp được Quân Vương Bất Diệt quay trở lại với mức rating như xuất phát ban đầu hay không thì phải đợi đã.

Liệu rồi ai sẽ giúp Quân Vương đạt được rating so với khởi đầu

Hiện Thế Giới Hôn Nhân, Quân Vương Bất Diệt và Once Again vẫn đang được trình chiếu trên các đài truyền hình tại Hàn và có phụ đề tiếng Việt trên các website chia sẻ phim ngay khi lên sóng.

