Sao Hàn 24H: Xin quỳ với độ “lầy lội” của sao Hàn trong ngày thiếu nhi Hàn Quốc

Cứ ngỡ rằng chỉ các bé nhi đồng mới được nhận quà trong ngày này nhưng đâu có ngờ SM Ent lại chu đáo hết nấc khi tặng quà cho các nghệ sĩ gà nhà. Một fan ở Hàn khi đi mua sắm đã vô tình bắt gặp một lô hộp đồ chơi xếp hình Lego có chủ đề Minions, trên mỗi hộp lại có gắn tên các idol nhà SM Ent. Fan chỉ còn biết phì cười trước độ lầy của ông lớn K-Pop khi đồ chơi Lego thì đúng chuẩn quà cho thiếu nhi rồi.

Cũng nhân dịp này, rất nhiều idol đã đăng tải ảnh ngày xưa ta bé để ôn lại quá khứ. Chỉ riêng một nữ idol đã chơi lớn khi đăng ảnh kết quả siêu âm thai nhi mà không kèm theo bình luận gì thêm. Đó chính là Hyeseong (ELRIS) và khiến nhiều người ngỡ cô đang thông báo mang thai. Nhưng khi nhìn cho kỹ thì trên bức ảnh này có ghi ngày 21/6/1999, trước cả khi Hyeseong chào đời và hóa ra đây là ảnh chụp nữ idol khi còn nằm trong bụng mẹ. Bức ảnh của Hyeseong đúng là gây sốc nhất ngày Thiếu nhi Hàn Quốc rồi.

Cũng nhân dịp này, bộ đôi Thần Chết và Yêu Tinh của phim Goblin đã gửi quà cho “cô dâu” Eun Tak. Hai nam diễn viên Gong Yoo và Lee Dong Wook đã chọn đúng ngày này để gửi một xe cà phê đến phim trường Quân Vương Bất Diệt để cổ vũ Kim Go Eun kèm theo lời nhắn “Eun Tak à, dù xe cà phê không có ích lợi thì cũng đừng nói ra. Bởi Yêu Tinh và Thần Chết mong manh lắm đó”. Đây vốn là một lời thoại trong phim Goblin và cho thấy tình cảm giữa bộ ba diễn viên chính vẫn vô cùng khăng khít.

Cuối cùng thì “big news” mà TWICE đã nhá hàng chính là single tiếng Nhật Fanfare sẽ ra lò vào ngày 8/7 tới đây. Vậy là TWICE sẽ có một mùa Hè vô cùng bận rộn khi mini-album More and More sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 6 và đến tháng 7 lại quảng bá ở Nhật Bản. Còn các fan tiếp tục thất vọng với công ty JYP khi hình ảnh ban đầu của hai sản phẩm âm nhạc này đều có phần thiết kế rất lỗi mốt, vừa thiếu hấp dẫn vừa không xứng với danh tiếng của TWICE.

Hoài Nam