Sốc: Không thông báo trước, Taylor Swift bất ngờ “thả xích” album thứ 8

Sau đúng một tháng sống “ẩn dật”, Taylor Swift gây choáng cộng đồng yêu nhạc toàn thế giới khi bất ngờ tung thông tin comeback bằng loạt ảnh trên các tài khoản mạng xã hội chính thức. Đính kèm loạt ảnh trắng đen là một thông báo hết sức "đánh úp".

“Most of the things I had planned this summer didn’t end up happening, but there is something I hadn’t planned on that DID happen. And that thing is my 8th studio album, folklore. Surprise.” (Tạm dịch: Phần lớn những dự định cho mùa Hè năm nay của tôi đều đã không thể diễn ra, nhưng có một điều không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi lại sắp xảy ra. Và đó chính là album phòng thu thứ 8, folklore. Bất ngờ chưa?”)

Món quà tháng 7 cực "xịn" mà các Swifties được nhận từ thần tượng.

Không có bất kỳ manh mối nào được hé lộ như mọi lần (thả thính trên Instagram, nhả hint cực “hack não”, thả xích từ từ thông qua các single,…), Taylor đã “tổng tấn công” người hâm mộ bằng việc thông báo trực tiếp về việc sẽ ra mắt album và một single mới, khiến cho các Swifties “lao đao”.

"Quả là nữ hoàng “Surprise” (bất ngờ) lúc nào cũng làm cho các Swifties phải lên cơn “đau tim” - Cộng đồng người hâm mộ của Taylor Swift chia sẻ.

Thông báo về album phòng thu thứ 8 của Taylor Swift trên instagram chính chủ.

Nhìn tổng quan và dựa theo các thông tin được hé lộ về ê-kíp sản xuất, album #TS8 (folklore), với 16 track, rất có thể sẽ dùng chất liệu mộc mạc và phong cách đồng quê làm chủ đạo. Nhưng đây vẫn là suy đoán tạm thời của một số khán giả. Với nữ ca sĩ “khó đoán” này thì không gì là không thể xảy ra.



Chuyên gia "tạo hit" Jack Antonoff vẫn sẽ tham gia album này của Taylor Swift.

Vừa mới ra mắt Lover vào 1 năm trước, album lần này quả là một bước đi mà mọi người không thể nào ngờ tới của TayTay. Cùng nhau đón chờ loạt sản phẩm mới này nhé.

