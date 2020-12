Taeyeon cực tâm đắc với mini-album "What Do I Call You", tiết lộ thích từ lần nghe đầu

Q. Cảm nghĩ của bạn khi nghe album mới được phát hành?

A. Nếu mình có thể cho các fan nghe bài mới của mình thì sẽ vui lắm. Và album này cũng rất phù hợp với không khí mùa cuối năm 2020, nên mình hy vọng sẽ có nhiều khán giả hưởng ứng ca khúc này.

Q. Điều gì khiến bạn quan tâm nhất trong album?



A. Mình đã cố gắng để không làm mọi thứ quá sức mình. Cảm giác của mình vẫn như vậy. Gần đây, mình không hứng thú lắm với những kiểu nhạc sôi động.

Q. Hãy giới thiệu điểm thu hút của ca khúc chủ đề "What Do I Call You"?



A. Cool, điềm đạm và trộn lẫn với một chút Hip ♡

Q. Ca khúc mà bạn thích nhất trong album lần này? Vì sao?



A. Ca khúc chủ đề What Do I Call You. Bình thường thì mình thích nghe các ca khúc B-side trong album hơn là ca khúc chủ đề, nhưng lần này khi nghe ca khúc chủ đề mình đã thấy thích ngay. Từ lời bài hát, giai điệu và tâm trạng cũng rất hợp gu mình ♡

Q. Bạn lấy cảm hứng từ đâu khi tham gia vào phần lời và phần sáng tác của bài hát “To the Moon”?



A. Đó là một bài hát miêu tả cuộc sống hàng ngày của mình. Mình rất muốn mang người bạn thân và cũng là chú cún cưng của mình, Zero vào ca khúc này. Nếu bạn đọc lời bài hát, bạn sẽ biết điều đó ^^

Q. Các hình ảnh teaser khác nhau của album này đã thu hút nhiều sự chú ý. Bạn có chia sẻ gì về những hình ảnh teaser này không?



A. Hình ảnh mang concept vừa nữ tính vừa cổ điển ~ Đó cũng chính là hai tâm trạng của Taeyeon trước và sau khi chia tay.

Q. Điểm nhấn của video âm nhạc lần này là gì? Trong quá trình ghi hình có điều đặc biệt gì không?



A. Mạch truyện của MV diễn tả khoảng thời gian trước và sau khi chia tay với nhiều phong cách khác nhau. Panda-kun xuất hiện trong MV với hình ảnh của một người bạn trai, và mình đã không nhìn thấy khuôn mặt của bạn ấy trong suốt buổi quay MV. Cảm ơn bạn người mẫu đã vất vả vì luôn phải đeo mặt nạ ^^

Q. Ngoài việc phát hành album, Taeyeon cũng đã thực hiện nhiều hoạt động khác trong năm nay, bao gồm hoạt động nghệ thuật, tham gia OST và xuất hiện trên “Amazing Saturday”. Điều đáng nhớ nhất là gì? Vì sao?



A. Với mình, việc xuất hiện trên Amazing Saturday là điều ngạc nhiên nhất đối với mình ^^ Đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia chương trình giải trí với vai trò là một nhân vật cố định sau thời gian dài, và có vẻ như đây là cơ hội tuyệt vời để mình có thể hòa đồng với mọi người thông qua các khách mời và đội ngũ sản xuất.

Q. Cuối cùng, hãy gửi đến các fan hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại của Taeyeon đôi lời nhé.



A. Mình hy vọng các bạn có thể cảm nhận trọn vẹn album này về mọi mặt từ giọng hát và phong cách biểu diễn của Taeyeon trong năm 2020 ♡ Hãy giữ gìn sức khỏe nhé!!

“What Do I Call You” đã có mặt trên các trang âm nhạc trực tuyến. Đồng thời, MV cũng được phát hành trên kênh Naver TV SMTOWN.

