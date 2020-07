Tin buồn: “Hoàng tử nụ cười” Miura Haruma tự sát tại nhà riêng, qua đời ở tuổi 30

Mới đây, truyền thông Nhật đã đưa tin nam diễn viên Nhật Bản Miura Haruma qua đời ở tuổi 30. Nguyên nhân được cho là do tự sát.

Sáng nay, Miura Haruma có lịch trình nhưng anh đã không xuất hiện ở địa điểm làm việc. Khoảng một giờ trưa, một người quen đã đến nhà riêng của Miura Haruma ở quận Minato (Tokyo, Nhật Bản) để tìm. Người ta tìm thấy Miura Haruma ở tình trạng treo cổ và bất động. Anh được đưa đến bệnh viện và được xác nhận là đã chết.

Miura Haruma là nam diễn viên nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà còn có lượng fan đông đảo khắp châu Á. Anh thành công không bởi chỉ ngoại hình hoàng tử mà còn vì lối diễn xuất chân thật, tự nhiên. (Ảnh: Tumblr)

Miura Haruma là một diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản và có một lượng fan lớn tại Châu Á. “Vũ khí” đánh cắp trái tim của Miura Haruma chính là nụ cười rạng ngời mà dịu dàng, ấm áp. Không chỉ có thế mạnh về ngoại hình, diễn xuất của Miura Haruma cũng được đánh giá cao vì chân thật, tự nhiên.

Truyền thông Nhật đưa tin Miura Haruma đã tự sát tại nhà riêng, qua đời ở tuổi 30. (Ảnh: Tumblr)

Các bộ phim đã làm nên tên tuổi của Miura Haruma có thể kể đến như: Koizora (Sky of Love/ Bầu trời tình yêu), Gokusen 3, Bloody Monday, Kimi ni Todoke (From me to you/ Nguyện ước yêu thương), Last Cinderella, Attack on Titan…

Sự ra đi của Miura Haruma không chỉ khiến khán giả Nhật bàng hoàng mà cả giải trí châu Á cũng xót xa. (Ảnh: Tumblr)

Hải Đường

Tổng hợp