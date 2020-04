7 lời khuyên đầy cảm hứng về cuộc sống, gửi từ 7 ngôi sao nổi tiếng

Quảng cáo

Sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí - một trong những ngành nghề phức tạp nhất, những ngôi sao này có suy nghĩ sâu sắc đáng kinh ngạc. Và để chạm tới hoa hồng, chắc chắn họ cũng đã nắm lấy rất nhiều gai. Bởi vậy, những lời khuyên của họ thực sự đúng đắn và có ích cho chúng mình:

1. Leonardo DiCaprio: Điều gì khiến bạn hạnh phúc?

Leo từng nói rằng, thành công và sự giàu có không làm cho bạn hạnh phúc đâu. Mà điều đem lại hạnh phúc là sống có ý nghĩa và đóng góp cho thế giới xung quanh bạn cơ!

Khi bạn sống có mục đích tốt thì bạn sẽ biết định hướng và kiểm soát cuộc sống của mình theo hướng tích cực. Và đó chính là hướng đi mà hạnh phúc sẽ nằm suốt dọc đường. Chẳng phải mỗi khi bạn giúp đỡ được người khác thì bạn đều thấy rất vui đó sao?

2. Lady Gaga: Hãy học cách từ chối

Ca sĩ quái tính này khẳng định rằng, chúng ta đều nên học cách nói: “Không”, bởi vì ai cũng cần biết giới hạn của mình.

Khi bạn gật đầu chỉ vì ái ngại, dù trong lòng thực sự muốn nói: “Không”, thì bạn tự tước đi quyền tự do của mình. Dần dần, bạn sẽ quen gật đầu để làm hài lòng người khác, đến mức bạn chẳng còn biết mình thực sự muốn gì, cần gì nữa. Ngoài ra, khi đồng ý với mọi yêu cầu của người khác thì bạn cũng sẽ chẳng còn thời gian cho chính mình. Đây đúng là một hậu quả nặng nề!

3. Justin Timberlake: Hãy luôn sẵn sàng học hỏi

Timberlake cho rằng, tất cả chúng ta đều nên giữ tâm thế của người bắt đầu để luôn sẵn sàng học những điều mới mẻ. Lời khuyên này gần giống như câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”. Khi bạn sẵn sàng học hỏi, bạn sẽ ngày càng sáng tạo, bởi bạn càng học thì càng nghĩ ra nhiều ý tưởng mà.

4. Beyoncé: Dám thất bại

“It's OK to fail” (Thất bại cũng không sao) là phương châm của Beyoncé. Cô ấy từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, ai cũng có lúc thất bại và chúng ta nên chấp nhận điều đó. Mỗi thất bại đều đem đến cho bạn kinh nghiệm và những bài học - chúng là những viên đá lát đường để bạn đi đến thành công.

Ngay cả tác giả bộ sách Harry Potter là J.K. Rowling cũng từng nói: “Tôi ước giá như có một người thành công đã tới và nói với tôi rằng: ‘Bạn sẽ thất bại. Không tránh khỏi đâu. Quan trọng là bạn sẽ làm gì với thất bại đó thôi’”.

5. Tom Hardy: Hãy làm cho chính bạn

Diễn viên Jack Lowden từng nhận được lời khuyên rất đơn giản nhưng sâu sắc từ đàn anh Tom Hardy: “Hãy làm vì chính mình”. Nghe thì tưởng ích kỷ phải không bạn, nhưng thực ra, đây là điều vô cùng đúng đắn: Mỗi khi bạn làm gì, hãy coi rằng bạn đang làm cho chính mình chứ không vì ai khác cả. Chỉ có như thế thì bạn mới làm hết sức mình. Bạn học là cho mình, không phải cho bố mẹ. Bạn đọc sách là cho mình, không phải cho thầy cô. Đây đúng là một lời khuyên làm thay đổi tư duy của chúng ta!

6. Selena Gomez: Bạn không cô độc

Cô ca sĩ mạnh mẽ này từng viết trên Instagram những lời từ trái tim, dành cho một fan đang suy nghĩ tiêu cực: “Bạn không cô độc trên thế giới này. Hằng ngày, mọi người đều có rất nhiều cảm xúc mà họ ước giá như mình có thể ‘tắt’ đi… Chúng ta ở đây vì những người giống như mình…, với mục đích chia sẻ, giúp đỡ, động viên”. Bản thân cũng từng bị trầm cảm, nên Selena hiểu rất rõ tâm trạng của nhiều bạn tuổi teen. Khi biết rằng chúng ta “không cô độc trên thế giới này”, rằng có “rất nhiều người giống như mình”, thì ai cũng cảm thấy được an ủi.

7. Jim Carrey: Chuyện không xảy ra với bạn

Trong một bài nói chuyện ở Đại học Quản lý Maharishi, danh hài Jim Carrey nói: “Cuộc sống không xảy ra với bạn, mà xảy ra vì bạn”. Đây chính là lời nhắc để chúng ta nghĩ tích cực trong mọi tình huống. Mỗi khi xảy ra điều gì đó bất như ý, chúng ta đều nên cố nghĩ theo cách khác, xem nó có thể đem lại điều tốt đẹp nào cho mình. Mọi chuyện đều thay đổi khi bạn nhìn theo một cách khác đi.

Thục Hân