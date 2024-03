"Đặc sản" cầu hôn tại concert Taylor Swift: Danh tính cặp đôi người Việt không xa lạ

HHT - Khán giả tham dự 3 đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore đã được chứng kiến không ít màn thành đôi của các Swifties, trong đó có cả một cặp đôi người Việt.

Bên cạnh những màn trình diễn đã mắt đã tai và loạt ca khúc bất ngờ (surprise sonngs) mà Taylor Swift dành tặng cho người hâm mộ, The Eras Tour còn có một "đặc sản" khác chính là những màn cầu hôn. Kể từ đầu tour diễn đến giờ, Swifties đã không còn xa lạ với những màn "Say Yes" của rất nhiều cặp đôi, dù vậy, netizen vẫn mừng hết biết trước những lần cầu hôn thành công.

Các buổi diễn của Taylor Swift tại Singapore cũng ghi nhận không ít những khoảnh khắc ngọt ngào khi chỉ mới đến đêm diễn thứ ba đã có đến 3 màn cầu hôn tại nhiều vị trí khác nhau trên khán đài. Một trong những video thu hút lượt xem "khủng" đến từ tài khoản @jjoelnaa. Chưa đầy 12 tiếng, video đã thu về hơn 15 triệu lượt xem. Cụ thể, trong khi cô bạn gái đang say sưa hát theo giai điệu của bài Love Story, tận hưởng cảm giác sung sướng khi xem trực tiếp concert của thần tượng thì anh người yêu bỗng quỳ gối cầu hôn.

Khi mọi người xung quanh vỡ òa, cùng hát lớn đoạn "Marry me, Juliet/ You'll never have to be alone/ I love you and that's all I really know (tạm dịch: Hãy lấy anh, Juliet và em sẽ không cô đơn nữa. Anh yêu em và đó là những gì anh biết)" để cổ vũ thì nữ chính cũng rất xúc động. Và như một cách để đáp lại món quà bất ngờ của bạn trai, cô nàng đã đợi đúng đoạn "It's a love story, baby, just say 'Yes' (tạm dịch: Đôi ta sẽ có một câu chuyện đẹp, và em yêu, chỉ cần nói 'Đồng ý')" để đeo nhẫn và đồng ý lời cầu hôn của đối phương.

Cũng trong đêm diễn thứ hai, một cặp đôi khác đã thành đôi trên nền nhạc "đám cưới" Love Story. Dù không bắt nhịp chính xác như cặp đôi trên, bộ đôi Swifties này vẫn khiến một khu vực khán đài hò reo không ngớt vì cái ôm "tình bể bình".

Đến đêm diễn thứ ba, spotlight thuộc về một cặp đôi người Việt khi cả hai đều có dự định... cầu hôn lẫn nhau. Tuy nhiên, thay vì chọn "nhạc đám cưới" Love Story, cả hai đã chọn champagne problems với phần lời cũng ngọt ngào không kém: "Sometimes you just don't know the answer. Til someone's on their knees and asks you (tạm dịch: Thỉnh thoảng bạn sẽ khó mà biết được câu trả lời/ Cho đến khi một ai đó quỳ xuống và cầu hôn bạn)".

Danh tính của cặp đôi cũng không quá xa lạ khi đàng trai là TikToker quen mặt với giới trẻ Việt. Đó chính là Lê Minh, gương mặt quen thuộc trong các video của kênh @VnGAG. Anh chàng thường được mọi người biết đến với các video viral cùng Xoài Phạm. Sau 8 năm bên nhau, Lê Minh và bạn gái quyết định về chung một nhà sau màn cầu hôn ấn tượng tại The Eras Tour.

Trên TikTok, Xoài Phạm (Cẩm Tú VnGAG) cũng tiết lộ về dự định cầu hôn của cả hai. Xoài Phạm chia sẻ, Lê Minh đã lên kế hoạch rất lâu, thậm chí còn cầu nguyện ngay cả khi chờ mua vé The Eras Tour. Trước đêm diễn, cả hai còn hài hước "tranh giành" ai sẽ là người cầu hôn trước, cầu hôn vào ca khúc nào của Taylor Swift.