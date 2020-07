Cuộc sống không phải là chờ đợi những cơn bão để vượt qua

Quảng cáo

Anh Sky ơi,

Mới đầu tháng Bảy mà tụi em đã phải đi học lại rồi, thật là buồn quá đi! Vì sao mùa Hè của tụi em lại càng lúc càng bị rút ngắn đi như thế hả anh? Em còn bao nhiêu thứ phải tận hưởng: Du lịch này, đi làm thêm, rồi học nhảy, học nấu ăn, huhu. Đi học lại mà đứa nào cũng than ngắn thở dài, chả có không khí náo nức bước vào năm học mới chút nào. Làm sao để em tập trung học khi mùa Hè vẫn đang vẫy gọi bây giờ hở anh?

Tomato_red_nose…@yahoo…

Tomato ơi, chào em!

Bắt tay đồng cảm với em một cái nào! Hồi đó anh cũng y xì chang như em thôi. Đang thả ga đá bóng, chơi game thì phải áo trắng quần xanh, lóc cóc đến lớp, bất chấp rằng đó chẳng phải là lúc “cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc”(*).

Một thời áo trắng tới trường.

Nhưng rồi em biết gì không, sáng hôm sau thì cơn giận của anh đã bay biến ngay lập tức khi bước vào lớp, gặp lại đám chiến hữu cặp kè muối mè. Đứa nào cũng cao vọt, bá vai bá cổ “chém gió” tưng bừng. Sau giờ học cả đám lại tiếp tục banh bóng, mùa Hè vẫn theo chân đến lớp như thường. Và một điều quan trọng nữa là anh đã gặp lại cô bạn mình để ý từ năm ngoái. Chỉ sau đúng một tháng không gặp, tự nhiên sao tóc bạn ấy lại bồng bềnh hơn, gương mặt lại cười tươi rạng rỡ hơn như thế nhỉ? Chà, thật ra thì bài hát của anh em nhà Jonas hát trong What I go to school for cũng có vẻ đúng đấy: “Bạn có thể thấy tôi rất ngốc, nhưng cô gái ấy thật tuyệt vời. Bạn ấy mới chính là lí do mà tôi đến trường, dù rằng trường học thì chán thật đấy” (You can call me crazy, she is so amazing. That's what I go to school for, even though it is a real bore).

Mà thật ra thì, ngay cả các bài học ở trường cũng không đến nỗi quá nhàm chán đâu em ạ! Trong phim Step Up 3, anh chàng Moose đã ứng dụng ngọt xớt kiến thức Vật Lý ở trường khi khiến những đôi giày luôn sáng đèn nhấp nháy và nhất là hàng loạt chiếc áo rực lên ánh đèn neon trên sàn nhảy. Em thấy đó, việc học hành, kì thực cũng giống như chơi kính vạn hoa vậy, cũng là một tấm kính, chỉ cần ta xoay nhẹ một chút, nghĩ tích cực thêm một tẹo, em sẽ thấy ngay màu xám ảm đạm đã tích tắc chuyển sang màu xanh lấp lánh rồi!

Sống không phải để chờ đợi những cơn mưa đi qua. break dance, dubstep, rồi những chuyến đi lên rừng xuống biển cho mùa Hè “tẹt ga” năm sau - khi đã áo mão xênh xang. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu “làm thân” lại với sách vở, bút viết. “Cuộc sống không phải là chờ đợi những cơn bão để vượt qua, mà là học cách nhảy múa cùng những cơn mưa” (Life isn't about waiting for the storm to pass; it's about learning to dance in the rain) anh đã luôn lẩm nhẩm câu nói trứ danh này của Vivian Greene như một câu thần chú mỗi khi gặp “chướng ngại vật” quá khủng trên đường đi của mình. Bây giờ thì anh mong em cũng sẽ nhảy thật đẹp và đầy cảm hứng với “cơn mưa” này, nhé! Và điều cuối cùng, anh nghĩ hẳn là trong sâu thẳm lòng em, em vẫn mong mình sẽ có một cái kết đẹp cho 12 năm đèn sách, đúng không? Để đạt được điều đó, sẽ có ít nhất một mùa Hè ta cần hi sinh. Tạm gác lại những giấc mơ với, rồi những chuyến đi lên rừng xuống biển cho mùa Hè “tẹt ga” năm sau - khi đã áo mão xênh xang. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu “làm thân” lại với sách vở, bút viết. “Cuộc sống không phải là chờ đợi những cơn bão để vượt qua, mà là học cách nhảy múa cùng những cơn mưa” () anh đã luôn lẩm nhẩm câu nói trứ danh này của Vivian Greene như một câu thần chú mỗi khi gặp “chướng ngại vật” quá khủng trên đường đi của mình. Bây giờ thì anh mong em cũng sẽ nhảy thật đẹp và đầy cảm hứng với “cơn mưa” này, nhé!

Anh Sky

Ảnh mang tính minh họa