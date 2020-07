Giá trị xứng đáng sau một hành trình khó nhọc và có phần “đau đớn”

Quảng cáo

Anh ạ, em vừa trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết thì bài vở đã ập vào mặt. Chán quá! Đúng là năm nay em thi tốt nghiệp, nhưng tại sao cả năm chỉ toàn học, học và học. Em đọc trên mạng thấy rất nhiều anh chị còn rất trẻ nhưng lại sớm thành đạt. Quá trình làm giàu của họ hầu hết đều là ra đời bươn chải rồi đi làm và kiếm được tiền nhờ đầu tư, kinh doanh, chẳng mấy ai suốt ngày chúi mũi vào sách vở như tụi em. Như vậy theo anh thì việc học có thật sự cần thiết không? Bố mẹ em thì nhất quyết bắt em phải học hành chăm chỉ, trong khi em lại chả thích cầm sách vở, chỉ thích những cái gì mang tính chất “hành động” hơn như buôn bán, nấu nướng, đàn hát...

Endy@...

Chào em,

Gần đây anh cũng có đọc những trường hợp người trẻ làm giàu như em nói, họ ra đời làm việc từ rất sớm và đã vô cùng thành công. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng những thông tin đó thật sự vẫn chưa nói rõ hết lí do kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng đến vậy của họ, có do yếu tố may mắn không, có sự hỗ trợ nào mà họ chưa nói đến không?

Người trẻ cũng có thể thành công sớm.

Em có bao giờ nghe nói hay thấy quả dưa hấu vuông chưa nhỉ? Quả dưa hấu này vẫn có vỏ xanh, ruột đỏ nhưng điều đặc biệt là nó có hình dáng vuông vức, bốn phía đều đặn. Và khác biệt nữa chính là nó có giá mấy triệu một cặp, gấp nhiều lần những quả dưa hấu tròn thông thường.

Đằng sau quả dưa vuông là cả một kì công đấy em ạ! Bởi lẽ, chăm sóc loại dưa hấu này đã tỉ mẩn mà tỉ lệ thành công chỉ khoảng 20 - 30%. Bí mật đằng sau ruộng dưa hấu vuông chính là những trái dưa hấu bình thường được ép trong các chiếc hộp hình vuông từ nhỏ. Người nông dân phải tạo ra những chiếc hộp thật vừa vặn và thay dần dần cho đến khi dưa hấu đạt đến kích thước chuẩn.

Rồi đến ngày thu hoạch, những quả dưa hấu bình thường được gom lại, chất đống và đem đi bán. Còn những trái dưa hấu vuông được nâng niu, đóng gói và vận chuyển cẩn thận. Người ta nhìn dưa hấu vuông trầm trồ săm soi và đặt chúng ở những nơi đẹp đẽ nhất. Đó là giá trị xứng đáng sau một hành trình khó nhọc và có phần “đau đớn”.

Cả một hành trình khó nhọc để đạt được những thành quả nhất định

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn bị “ép” trong những chiếc khuôn như vậy, buồn chán có, mệt mỏi cũng có. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng chấp nhận điều đó để tạo nên kì tích?

Như vậy nghĩa là anh khuyên em chỉ nên cắm đầu vào học thôi? Không! Anh hiểu rằng mỗi người có những tính cách, sở thích và thế mạnh khác nhau. Có người học rất giỏi nhưng không giao tiếp xã hội tốt, có người lại vô cùng yêu thích việc kinh doanh thay vì học sách vở từng chương. Nhưng em có biết vì sao chúng ta lại gọi chương trình học cấp Ba là “trung học phổ thông” không? Vì đó thật ra chưa hề là kiến thức chuyên sâu chỉ dành riêng cho “hội mọt” đâu! Đó là nền tảng kiến thức để em có thể áp dụng vào tỉ thứ trên đời. Ví dụ như khi kinh doanh bóng đèn, ít nhất em cũng nên biết được ai là người phát minh, nguyên tắc vận hành của bóng đèn ra sao, đúng không nào?

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em hãy học thật tốt để sau này vẫn dụng cho tương lai.

Khi đã có nền tảng tốt thì chính bản thân em cũng sẽ tự tin hơn vào khả năng và sở thích của mình, đủ sức để thuyết phục bố mẹ “thả” em đi theo đúng con đường mà em mơ ước đó, đừng quá lo lắng và nôn nóng nhé!

Anh Sky

