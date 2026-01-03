“Hidden Gem 2025” - Dangrangto: Viên ngọc ngày càng sáng của Melodic Rap Việt

HHTO - Ghi dấu ấn mạnh mẽ sau chương trình Rap Việt bằng hàng loạt bản hit hợp tác, không ồn ào ra sản phẩm solo, Dangrangto vẫn phủ sóng các nền tảng nhạc số nhờ giọng rap trầm ấm và phong cách “melodic rap” đặc trưng.

Được kỳ vọng sẽ bứt phá trong năm 2025 sau dấu ấn đậm nét tại Rap Việt, Dangrangto không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa những mong đợi ban đầu. Nếu tlinh được xem là “thánh feat” của làng rap nữ khi liên tục tạo hiệu ứng mỗi lần kết hợp cùng nghệ sĩ khác thì Dangrangto cũng đang giữ vị trí tương tự ở phía rapper nam.

Trong suốt năm 2025, dù gần như không phát hành sản phẩm solo, Dangrangto vẫn phủ sóng mạnh mẽ qua hàng loạt ca khúc hợp tác và mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Thành tích hơn 200 triệu lượt nghe trên Spotify trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sức hút ấy.

Sản phẩm nổi bật nhất trong năm qua của Dangrangto là bản hit chẳng phải tình đầu sao đau đến thế kết hợp cùng nữ ca sĩ MIN. Giọng rap trầm ấm, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng của Dangrangto chính là yếu tố giúp ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ. Dù xuất hiện trong không ít bản nhạc sôi động, mang tính “xập xình”, nam rapper đã cho thấy bản thân thực sự tỏa sáng khi thể hiện phong cách Melodic Rap trong những ca khúc chậm rãi, chill và dễ nghe, nơi chất giọng và cảm xúc được đặt lên hàng đầu.

Dangrangto bắt đầu nuôi dưỡng đam mê âm nhạc từ nhỏ và từng tự phát hành nhạc trên SoundCloud - con đường quen thuộc của nhiều nghệ sĩ độc lập. Để theo đuổi sự nghiệp, nam rapper đã trải qua nhiều công việc làm thêm từ phục vụ đến thợ hồ, để đầu tư cho âm nhạc và phát triển kỹ năng.

Đến năm 2023, Dangrangto bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi phát hành ca khúc Wrong Times kết hợp cùng nữ rapper Puppy. Phần verse của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng ca từ được đánh giá cao. Từ bước đệm này, các sản phẩm tiếp theo như Love Is hay Anh Muốn Nhìn Thấy Em tiếp tục tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần giúp cái tên Dangrangto dần khẳng định vị trí riêng trong làng nhạc Việt.

Năm 2024, Dangrangto tiếp tục khẳng định tên tuổi khi tham gia Rap Việt mùa 4 và gây ấn tượng mạnh tại vòng chọn đội với thành tích nhận trọn 4 nón vàng từ các huấn luyện viên. Trên sân chơi này, hầu hết các tiết mục của anh đều đạt lượng người nghe cao, cho thấy sức hút rõ rệt với khán giả.

Dangrangto “bỏ túi” hai bản hit Lướt trên con sóng và Đâu phải vợ anh - những ca khúc nhanh chóng trở thành điểm sáng nổi bật của mùa giải. Dù được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân, Dangrangto đã bất ngờ chủ động dừng bước ngay trước thềm đêm Chung kết vì lý do sức khỏe, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Từ những ngày đầu hoạt động trên SoundCloud đến sân khấu truyền hình và các màn kết hợp phủ sóng mạnh mẽ, Dangrangto đang dần định hình hình ảnh một rapper đa sắc màu. Anh không chỉ đủ sức khuấy động khán giả trên những bản nhạc sôi động mà còn dễ dàng chạm đến cảm xúc người nghe qua các ca khúc melodic rap. Với hướng đi tập trung vào những màn hợp tác chất lượng, Dangrangto được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của bản thân trong làng Rap Việt Nam.