3 mỹ nam tân binh làm bừng sáng phim giờ vàng: Đã đẹp trai lại còn dễ thương

HHTO - Phim giờ vàng VTV năm qua đã có công “khai phá” nhiều gương mặt tân binh vừa đẹp trai vừa diễn xuất ổn, hứa hẹn sẽ là những nhân tố đáng chờ đợi.

Cách Em 1 Milimet là một trong những phim thành công nhất trên sóng VTV năm 2025 nhờ kịch bản nhẹ nhàng mang tính chữa lành, không drama u ám nặng nề cộng thêm dàn diễn viên đồng đều cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc thì Cách Em 1 Milimet cũng giao vai cho các tân binh lần đầu đóng phim VTV như Lê Hải trong vai Hiếu.

Hiếu đẹp trai, lúc nào cũng diện đồ lịch lãm hợp mốt, nói chuyện duyên dáng và có nụ cười má lúm làm tan chảy mọi trái tim nên dù có là trai hư, khán giả vẫn yêu thích nhân vật này. Dù Hiếu chỉ là vai phụ, còn xuất hiện ở nửa sau của Cách Em 1 Milimet, đất diễn không nhiều bằng dàn cast còn lại nhưng diễn viên Lê Hải vẫn có cách gây được ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Hà Thành cũng là một nhân tố bí ẩn của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh trong vai Lâm, đồng nghiệp với nữ chính Quỳnh Lam. Chàng trai trẻ để ý đến đàn chị từ lần đầu gặp mặt, biết Quỳnh Lam đang ly thân với chồng thì lại càng tìm cách kết thân với cô.

Bên cạnh tính cách thân thiện dễ thương, vai Lâm còn ghi điểm nhờ diện mạo sáng láng, nụ cười tỏa nắng. Trước khi thử sức làm diễn viên, diễn viên Hà Thành có kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu với vóc dáng chạm ngưỡng 1m90. Dù mới chỉ được tham gia những vai rất nhỏ trên phim, Hà Thành vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có dịp làm việc với đoàn phim chuyên nghiệp, học hỏi được các diễn viên tiền bối, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn.

Nửa sau mang đến chàng trai má lúm Lê Hải, nửa đầu phim Cách Em 1 Milimet lại giới thiệu mỹ nam an tĩnh Sơn Tùng, đóng vai Viễn trong quá khứ. Viễn và Ngân từng có chuyện tình gà bông trong trẻo với những rung động siêu đáng yêu. Và Sơn Tùng đã mang đến một cậu bạn Viễn ấm áp, hết lòng quan tâm đến Ngân nhưng cũng không kém phần nhí nhố.

Sơn Tùng không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung rất hợp với phim đề tài thanh xuân mà còn thêm ánh mắt thâm tình, mỗi lần diễn cảnh nhìn Ngân dịu dàng là khán giả chỉ muốn tan chảy. Chẳng thế mà nhiều người đã gọi Sơn Tùng là “nam thần thanh xuân", "nam thần học đường" và tiếc nuối khi nhân vật của Sơn Tùng chuyển sang giai đoạn trưởng thành.