Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Chung kết Tân Binh Toàn Năng: Đối thủ cuối của dàn Tân binh Thăng cấp mạnh cỡ nào?

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tại Chung kết Tân Binh Toàn Năng, đội hình Tân binh Thăng cấp sẽ thi đấu với đại diện đình đám của K-Pop. Bên cạnh đó, Cường Bạch cũng có cuộc hội ngộ đặc biệt với một thành viên đội bạn.

Tại Chung kết Tân Binh Toàn Năng (tập 14), đội hình 8 Tân binh Thăng cấp sẽ đối đầu trực tiếp với nhóm nhạc Hàn Quốc TEMPEST. Màn so kè này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị, nơi các tân binh Việt Nam phải chứng minh họ đã thực sự sẵn sàng góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.

579442286-122167819112746458-656072522425060352-n.jpg
Đối thủ của đội hình Tân Binh Toàn Năng tại Chung kết chính là nhóm nhạc TEMPEST.

TEMPEST là một trong những boygroup nổi bật nhất của K-Pop Gen 4. Nhóm ra mắt năm 2022, sở hữu loạt hit Vroom Vroom, Bad News, Dragon,... Ngay sau khi debut, TEMPEST nhanh chóng khẳng định vị thế “kỷ lục gia” khi gần như hoàn thành danh hiệu Rookie Grand Slam chỉ trong thời gian ngắn, cùng với loạt giải thưởng danh giá: Best Male Rookie Award (Genie Music Awards 2022) và Rookie of the Year - Male (Hanteo Music Awards 2023).

Bên cạnh đó, nhóm còn có sức hút "khủng" tại thị trường khu vực. Thành viên Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) của TEMPEST là người Việt Nam, anh bạn cũng sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tính cách thân thiện, đáng yêu.

image.jpg

Cường Bạch - đảm nhận vị trí Center của đội hình Tân binh Thăng cấp tại Chung kết - khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ mối quan hệ với Hanbin. Cả hai từng cùng hoạt động trong hai nhóm cover dance K-Pop "quen mặt" với giới trẻ. Cường Bạch trong nhóm nhảy B-Wild, còn Hanbin thuộc nhóm C.A.C.

Chính vì thế, khi nghe sẽ đối đầu với TEMPEST tại vòng đấu cuối cùng, Cường Bạch cười tủm tỉm: "Đây là cơ duyên gặp lại khá thú vị. Hanbin là một người bạn cũ của Cường. Chúng mình từng nói chuyện trong những đợt tập nhảy tại Phố đi bộ ở Hà Nội".

Cường Bạch thích thú khi nhắc về Hanbin (TEMPEST). Nguồn video: BTC
Người hâm mộ Tân Binh Toàn Năng "đào" lại thời còn trong nhóm C.A.C và B-Wild của Hanbin và Cường Bạch. Nguồn video: @glossnod.only.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#tân binh toàn năng #chung kết tân binh toàn năng #tân binh toàn năng chung kết #tân binh toàn năng tập 14 #tân binh toàn năng tempest #tempest tân binh toàn năng

Xem thêm

Cùng chuyên mục