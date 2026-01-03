Chung kết Tân Binh Toàn Năng: Đối thủ cuối của dàn Tân binh Thăng cấp mạnh cỡ nào?

HHTO - Tại Chung kết Tân Binh Toàn Năng, đội hình Tân binh Thăng cấp sẽ thi đấu với đại diện đình đám của K-Pop. Bên cạnh đó, Cường Bạch cũng có cuộc hội ngộ đặc biệt với một thành viên đội bạn.

Tại Chung kết Tân Binh Toàn Năng (tập 14), đội hình 8 Tân binh Thăng cấp sẽ đối đầu trực tiếp với nhóm nhạc Hàn Quốc TEMPEST. Màn so kè này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị, nơi các tân binh Việt Nam phải chứng minh họ đã thực sự sẵn sàng góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.

Đối thủ của đội hình Tân Binh Toàn Năng tại Chung kết chính là nhóm nhạc TEMPEST.

TEMPEST là một trong những boygroup nổi bật nhất của K-Pop Gen 4. Nhóm ra mắt năm 2022, sở hữu loạt hit Vroom Vroom, Bad News, Dragon,... Ngay sau khi debut, TEMPEST nhanh chóng khẳng định vị thế “kỷ lục gia” khi gần như hoàn thành danh hiệu Rookie Grand Slam chỉ trong thời gian ngắn, cùng với loạt giải thưởng danh giá: Best Male Rookie Award (Genie Music Awards 2022) và Rookie of the Year - Male (Hanteo Music Awards 2023).

Bên cạnh đó, nhóm còn có sức hút "khủng" tại thị trường khu vực. Thành viên Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) của TEMPEST là người Việt Nam, anh bạn cũng sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tính cách thân thiện, đáng yêu.

Cường Bạch - đảm nhận vị trí Center của đội hình Tân binh Thăng cấp tại Chung kết - khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ mối quan hệ với Hanbin. Cả hai từng cùng hoạt động trong hai nhóm cover dance K-Pop "quen mặt" với giới trẻ. Cường Bạch trong nhóm nhảy B-Wild, còn Hanbin thuộc nhóm C.A.C.

Chính vì thế, khi nghe sẽ đối đầu với TEMPEST tại vòng đấu cuối cùng, Cường Bạch cười tủm tỉm: "Đây là cơ duyên gặp lại khá thú vị. Hanbin là một người bạn cũ của Cường. Chúng mình từng nói chuyện trong những đợt tập nhảy tại Phố đi bộ ở Hà Nội".

Cường Bạch thích thú khi nhắc về Hanbin (TEMPEST). Nguồn video: BTC