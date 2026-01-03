Phim giờ vàng VTV sắp có cặp đôi mới: Steven Nguyễn nên duyên với mỹ nhân nào?

HHTO - Khán giả đang rất sốt ruột chờ ngày phim mới của Steven Nguyễn lên sóng. Đã vậy, anh còn cực ăn ý với bạn diễn, phim chưa chiếu đã được không ít khán giả "đẩy thuyền".

Sau thành tích bùng nổ của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn là cái tên được khán giả săn đón vì vừa đẹp trai lại diễn xuất ổn, tính cách thân thiện hài hước. Khán giả xem Mưa Đỏ ai cũng tiếc khi vai Quang của Steven Nguyễn suốt cả phim chỉ ôm mối tình đơn phương với cô lái đò Hồng, và mong nam diễn viên sẽ có chuyện tình lãng mạn trong phim khác.

Steven Nguyễn trong vai Minh Kiên.

Hiện giờ, Steven Nguyễn đang tham gia phim truyền hình Không Giới Hạn, vai chiến sĩ cứu hộ cứu nạn tên Kiên. Nghề nghiệp yêu cầu Kiên liên tục đối mặt với những thử thách sinh tử, ở nơi tất cả mọi người muốn thoát ra càng nhanh càng tốt thì Kiên sẽ lao vào để cứu người. Dù phải trải qua những ngày quay đầy khắc nghiệt ở mùa Đông miền Bắc, rồi cả quay cảnh cứu hộ trên biển, Steven Nguyễn vẫn đầy hào hứng, tự hào vì vai diễn này giúp anh thấu hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của người lính trong thời bình.

Trong Không Giới Hạn, Steven Nguyễn sẽ nên duyên với Minh Trang - nữ diễn viên từng được yêu thích với Chọc Tức Vợ Yêu, Cây Táo Nở Hoa hay Yêu Trước Ngày Cưới. Chỉ qua một đoạn phim hậu trường quay cảnh hai người đi dạo trên bờ biển cũng như các clip nhảy đu trend TikTok, netizen đã xuýt xoa vì Steven Nguyễn cùng Minh Trang quá đẹp đôi và ngọt ngào.

Steven Nguyễn và Minh Trang rất đẹp đôi

Vẻ nam tính, ngang tàng của Steven Nguyễn luôn là sự bù trừ hoàn hảo khi đứng cạnh các nữ diễn viên có vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào như Hạ Anh hay Minh Trang. Minh Trang thậm chí còn được xem là "Lưu Diệc Phi phiên bản Việt" nhờ nhan sắc trong veo, khí chất thanh thuần. Vì thế, màn kết hợp giữa Steven Nguyễn và Minh Trang lại càng được khán giả mong chờ nhiều hơn.