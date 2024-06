Hierarchy: Càng về cuối càng đuối, cuộc chiến với hội "cậu ấm cô chiêu" chưa đủ đã

HHT - "Hierarchy" (Thứ Bậc) có khởi đầu cuốn hút và hấp dẫn, nhưng càng về sau lại càng khiến người xem mệt mỏi vì nội dung chấp chới, kém kịch tính và bộc lộ diễn xuất của non của dàn diễn viên trẻ. Dù chỉ vỏn vẹn 7 tập, "Hierarchy" lại bị khán giả đánh giá là quá lê thê.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Hierarchy là bộ phim tuổi teen lấy bối cảnh trường Trung học Jooshin - ngôi trường quý tộc chỉ dành cho 0,01% học sinh cả nước. Những đứa trẻ được theo học ở đây đều có gia thế hiển hách, gia đình đều có đóng góp cho quá trình xây dựng trường. Tại đó, có 4 học sinh mà không ai có thể tùy tiện động vào.

"Ông hoàng" của ngôi Trung học Jooshin là Kim Ri An (Kim Jae Won) - người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Jooshin. "Nữ hoàng" là Jung Jae Yi (Roh Jeong Eui), con gái cả của chủ tịch Tập đoàn Jaeyool. Là hai tập đoàn hàng đầu, Jooshin - Jaeyool ở phe đối nghịch, nhưng Jae Yi và Ri An lại là cặp đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và yêu nhau. Yoon He Ra (Ji Hye Won) là bạn thân của Jae Yi, con gái cưng của chủ Công ty Thương mại Quốc tế Yoon. Lee Woo Jin (Lee Won Jung) là con thứ của một chính trị gia có tiếng.

Mối quan hệ khăng khít của bộ tứ này dần rạn nứt khi Kang Ha (Lee Chae Min) xuất hiện. Cậu nằm trong nhóm học sinh diện học bổng của trường - những đứa trẻ có gia thế bình thường.

Hierarchy được ví như bản Hàn của Elite khi sở hữu không ít tình tiết táo bạo được nhá hàng liên tục trước khi lên sóng. Phim khởi đầu gây tò mò và kịch tính với cái chết bị che đậy bất thường của một nam sinh diện học bổng tên là Kang In Han. Ai cũng cho rằng In Han mất là vì dám thân thiết với "nữ hoàng" Jae Yi, nên bị Ri An (gián tiếp) giết chết.

Kang Ha là em trai sinh đôi của Kang In Han. Anh giấu thân phận, nhập học tại đây cũng với tư cách học sinh diện học bổng để tìm kiếm sự thật về cái chết của anh trai. Kang Ha bất ngờ lẫn ghê tởm đời sống phóng túng, thác loạn với những bữa tiệc xa hoa, tính cách ngạo mạn, ích kỷ của hội cậu ấm cô chiêu tại Trung học Jooshin. Ở ngôi trường này, luật lệ được tạo ra và vận hành bởi những người có tiền, quyền lực và địa vị.

Nhưng từ tập 3 trở đi, nhiều người xem dần cảm thấy chán nản. Sự kịch tính bị đứt gãy, tình tiết táo bạo nhưng không mới, nội dung lại nhàn nhạt với những mâu thuẫn và cách giải quyết dài dòng. Trailer khiến khán giả kỳ vọng vào một cuộc so găng, đấu trí căng thẳng của Kang Ha với hội con nhà giàu. Nhưng cậu lại sớm phải lòng Jae Yi vì thấy cô không ích kỷ, xấu xa như những người khác. Vai trò của Kang Ha cũng mờ nhạt trong việc thay đổi sự bất bình đẳng của Trung học Jooshin.

Đến cuối cùng, cái chết của Kang In Han được phát hiện chỉ là một tai nạn và chẳng có sự trừng phạt nào quá gắt xảy ra. Không có một cuộc trả thù thật gay cấn, một sự tranh đấu qua lại với những giằng xé "điên rồ" như người xem kỳ vọng. Kim Ri An và Jung Jae Yi nhận ra rằng chính sự vượt trội trong "thứ bậc" của họ là thứ vô tình tạo nên bất công. Bộ tứ quyền lực của Trung học Jooshin cũng không mâu thuẫn quá lâu, mà lại càng thân thiết vì tình cảm chân thành dành cho đối phương.

Mô-típ bạo lực học đường, trường học của giới thượng lưu không mới trong phim Hàn. Khán giả không tìm thấy cái mới lạ hay đột phá của Hierarchy. Vì thế, dù chỉ 7 tập, mỗi tập chưa đầy 1 tiếng, nhưng nhiều người xem vẫn cảm thấy nội dung Hierarchy dài dòng, lê thê.

Điểm cộng lớn nhất của Hierarchy là dàn diễn viên trẻ, đẹp. Bối cảnh đầu tư hoành tráng và xa hoa xứng tầm. Phản ứng hóa học giữa các diễn viên cũng rất tốt. Tuy nhiên, Roh Jeong Eui, Kim Jae Won và Lee Chae Min - những cái tên đảm nhận vai chính đều chưa thể khắc họa hoàn hảo nội tâm nhân vật. Các cảnh thể hiện chiều sâu cảm xúc đều khiến người xem cảm thấy kỹ năng còn non nớt.