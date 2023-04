“Hiệu ứng Cha Eun Woo”: Doanh thu thương hiệu tăng vọt khi nam diễn viên là đại sứ mới

HHT - Với tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, doanh thu của một thương hiệu chăm sóc tóc đã tăng đột biến sau khi họ giới thiệu Cha Eun Woo làm đại sứ thương hiệu.

Vừa qua, nam diễn viên Cha Eun Woo và cũng là thần tượng của nhóm ASTRO đã trở thành chủ đề nóng trên cộng đồng mạng Hàn Quốc sau khi anh đã giúp cho doanh số bán hàng của một thương hiệu chăm sóc tóc tăng vọt.

Mọi người đã thảo luận về mức độ nổi tiếng của Cha Eun Woo khi thương hiệu chăm sóc tóc Dashu của Hàn Quốc bất ngờ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của người dùng sau khi Cha Eun Woo làm đại sứ mới của thương hiệu này.

Ban đầu, Ryu Jun Yeol (ngôi sao trong bộ phim Reply 1988 với vai Kim Jung Hwan) quảng cáo cho thương hiệu này. Một lần, Dashu đã mời Cha Eun Woo làm người mẫu cho một sự kiện nhỏ và họ đã nhận thấy được phản ứng từ người tiêu dùng rất tốt; đồng thời, doanh số bán sản phẩm của họ cũng tăng lên.

Mọi người gọi đây là “Hiệu ứng Cha Eun Woo”. Nhiều fan hâm mộ đã khen ngợi bước đi mới của thương hiệu chăm sóc tóc Dashu, nói rằng thật may mắn cho Dashu vì họ đã đổi đại sứ thương hiệu. Họ cho rằng giá trị của thương hiệu đã tăng cao sau khi Cha Eun Woo làm đại sứ mới.

Tuy nhiên, cũng có những phản ứng trái chiều. Một số người dùng cho rằng không nên làm ảnh hưởng đến Ryu Jun Yeol - đại sứ cũ của thương hiệu. Việc tâng bốc Cha Eun Woo quá mức và hạ thấp những người nổi tiếng khác rất độc hại và khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái.

Về phần Cha Eun Woo, anh đang bận rộn làm việc tại Hàn Quốc với các lời mời quảng cáo thương hiệu của mình. Anh cũng tiếp tục gặp gỡ những người hâm mộ quốc tế thông qua các buổi fan meeting và các sự kiện thương hiệu.

Bên cạnh đó, Cha Eun Woo cũng tham gia các sự kiện ở nước ngoài như tham dự lễ hội Coachella ở California, dự sự kiện thời trang cùng nữ diễn viên Han So Hee (Nevertheless, My Name) tại Los Angeles.