Sau cái kết thảm họa, “Duty After School” sẽ quay phần 3 cùng Hwang MinHyun?

HHT - Có tin đồn “Duty After School” (Học Kỳ Sinh Tử) sẽ có phần 3 để “giải cứu” phần 2 kết thúc quá gây thất vọng. Dàn diễn viên mới sẽ được bổ sung, trong đó đáng chú ý nhất là mỹ nam Hwang MinHyun.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau cái kết thảm họa gây thất vọng của phần 2 Duty After School (Học Kỳ Sinh Tử), khán giả chợt xôn xao trước tin đồn bộ phim sẽ tiếp tục thực hiện phần 3. Trước mắt, có thể thấy Duty After School đã lên sóng phần 1 (từ tập 1 đến tập 6) vào 30/3 và phần 2 (từ tập 7 đến tập 10) vào 21/4.

Câu chuyện của Duty After School bắt đầu bằng việc có những quả cầu màu tím bí ẩn xuất hiện lơ lửng trên bầu trời ở khắp nơi, trong đó có cả Hàn Quốc. Khi quả cầu rơi xuống, hàng chục đến hàng trăm con quái vật từ đâu xuất hiện, tấn công tàn bạo bất kỳ ai trong tầm mắt.

Vì quá chủ quan và vì chưa có nhiều thông tin về con quái vật để nghĩ cách đối phó, lực lượng quân đội của Hàn Quốc mỏng dần. Chính phủ Hàn Quốc quyết định bổ sung học sinh năm cuối trung học vào lực lượng dự bị, với lời hứa những ai tham gia sẽ được cộng điểm thi đại học.

Phần 1 đã kết thúc với việc cả lớp cùng tiểu đội trưởng Lee Chun Ho đối đầu với một bầy quái vật. Để bẫy và tiêu diệt chúng, đồng thời bảo vệ các bạn học sinh, tiểu đội trưởng Lee Chun Ho đã lựa chọn hy sinh. Phần 1 đã kết thúc trong nước mắt, Duty After School còn khiến khán giả “tuyệt vọng” với kết thúc của phần 2. Khi nhận ra kỳ thi đại học đã bị hủy bỏ, cảm thấy bao công sức giết quái vật của mình đã trở thành công cốc, Yeong Soo - một thành viên trong lớp - đã hóa điên và “xả súng” chính bạn bè của mình. Cuối cùng, cả lớp chỉ còn 4 thành viên sống sót.

Sau đó, Duty After School tua nhanh thời gian đến khoảng sau, cho biết chính phủ Hàn Quốc đã tìm ra vũ khí nên chỉ mất 2 tháng đã tiêu diệt 99% bọn quái vật. Kỳ thi đại học được diễn ra, nhưng Kim Chi Yeol - một nhân vật chủ chốt của phim - quyết định bỏ thi đại học khi nghĩ đến những người bạn đã hy sinh của mình.

Khởi đầu đầy hứa hẹn, phần 1 cũng đã diễn ra rất hấp dẫn, thậm chí Duty After School còn được đặt lên bàn cân với All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống). Thế nhưng phần 2 đã xử lý các tình huống quá vội vàng, thiếu chiều sâu, dẫn đến một số tình huống khá gượng ép, và một cái kết đáng bị “thả phẫn nộ”.

Chính vì thế, trước tin đồn phim sẽ có phần 3, khán giả rất quan tâm. Một số đã mất niềm tin nên bày tỏ có phần 3 cũng sẽ không xem, nhưng một số lại “lạc quan” cho rằng phần 3 là cơ hội để Duty After School “gỡ điểm”. Biết đâu với những thiết lập mới trong phần 3, những thất vọng mà khán giả đã có với phần 2 sẽ “bay màu”.

Với dàn diễn viên chính bay màu gần hết ở tập cuối, Duty After School muốn thực hiện phần 3 có thể đặt ra hai hướng giải quyết. Một là biến tập cuối của phần 2 trở thành một cơn ác mộng, phần 3 bắt đầu bằng một cú tỉnh giấc và nhận ra cả lớp vẫn còn gần như đông đủ. Đây là một hướng phát triển mà đông đảo khán giả đều mong muốn, bởi họ vẫn chưa thể chấp nhận được hầu như toàn bộ dàn nhân vật chính gục ngã chỉ trong vòng vài phút.

Hai là cho xuất hiện một dàn nhân vật mới và nội dung của phần 3 xoay quanh việc quân đội phát triển vũ khí mới để tiêu diệt hoàn toàn các quả cầu vẫn đang lơ lửng trên bầu trời. Bởi sau phần 2 bọn quái vật ngoài hành tinh này vẫn chưa hề bị tiêu diệt hết.

Bên cạnh tin đồn phim sẽ có phần 3, còn có một tin đồn khiến dân tình xôn xao hơn, đó là Hwang MinHyun được cho là đã nhận được kịch bản của Duty After School.

Tuy nhiên, thông tin về Duty After School phần 3 lẫn việc bổ sung dàn diễn viên mới vẫn hiện dừng ở mức tin đồn, vẫn chưa có diễn viên nào hay nhà sản xuất lên tiếng xác nhận chính thức.