Hiệu ứng từ concert BLACKPINK mở ra hy vọng về loạt concert của siêu sao tại Việt Nam

HHT - Đến cả người hâm mộ BLACKPINK cũng từng không dám tin rằng siêu sao đang nổi tiếng toàn cầu sẽ tới Việt Nam mở concert, thậm chí không chỉ một mà tới hai đêm đều mang lại hiệu ứng bùng nổ. BLACKPINK đã trở thành tiền lệ, mở ra hi vọng về một ngày Việt Nam trở thành điểm đến của các ngôi sao quốc tế hàng đầu.

Dẫu tranh cãi có, trở ngại có, 2 đêm diễn của BLACKPINK tại Hà Nội vào cuối tháng 7 vừa qua vẫn thành công vượt mong đợi. Ước tính có khoảng 30K người xem trực tiếp cho mỗi đêm concert và hàng trăm khán giả tập trung ngoài sân vận động để nghe các cô gái biểu diễn.

Dù giá vé bị đánh giá là quá cao so với concert tại các quốc gia khác trong tour diễn, không thể bán hết toàn bộ hạng vé trong 1 tuần đầu mở bán. Nhưng sân vận động khi đến giờ diễn vẫn gần như được lấp đầy, tạo nên biển hồng mãn nhãn không thua kém bất kỳ concert nào của BLACKPINK được tổ chức tại các quốc gia khác. Cộng với sự cuồng nhiệt của khán giả Việt, những điều này trở thành minh chứng rõ nhất cho sức mua và tiềm năng tiêu thụ ở thị trường Việt đối với các ngôi sao quốc tế.

Ngay khi thông tin về chuyến bay và nơi ở tại Hà Nội của BLACKPINK bị rò rỉ, lượng lớn khán giả đã tập trung tại sân bay và khách sạn để mong được nhìn thấy các cô gái. Cư dân mạng lo ngại tình trạng hỗn loạn, chen lấn và mất trật tự sẽ xảy ra khi BLACKPINK xuất hiện. Viễn cảnh 4 cô gái bị bao vây với biển người, bị chèn ép khó di chuyển đã được fan mường tượng ra.

Nhưng sau cùng, BLACKPINK đã được đội bảo an hộ tống an toàn tới khách sạn. Kể cả việc nhóm di chuyển từ nơi ở tới sân vận động cũng được giữ an toàn và không gây ra bất kỳ tình huống rối loạn nào. An ninh đảm bảo tuyệt đối tiếp tục là một điểm cộng cho concert BLACKPINK tại Hà Nội.

Không chỉ hiệu ứng tốt từ 2 đêm biểu diễn mà V-BLINK cũng gây ấn tượng tốt với khán giả quốc tế tới xem concert bởi sự đáng yêu. Các master fansite từ nước ngoài tới Hà Nội ngay khi trở về cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt chuẩn như người bản địa. Ấn tượng tốt từ fan hay khán giả Việt trong mắt khán giả quốc tế cũng giúp tăng xu hướng quay lại Việt Nam để du lịch hoặc xem các concert khác của thần tượng.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao quốc tế tới Việt Nam tổ chức concert nhưng chọn quốc gia hình chữ S là điểm dừng chân khi danh tiếng đang ở đỉnh cao như BLACKPINK là hiếm có. Với tất cả những điểm cộng tới từ chất lượng tổ chức tới sự hướng ứng của khán giả, sức lan tỏa trên các phương tiện truyền thông, concert của BLACKPINK hoàn toàn có thể trở thành cơ sở mới để các công ty giải trí hay các ngôi sao lớn khác cân nhắc cho quyết định ghi tên Việt Nam trên bản đồ lưu diễn. Khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin, rằng tin đồn SMTown live concert hay có thành viên BTS tới Việt Nam... trong tương lai gần trở thành sự thật.

Không chỉ nghệ sĩ hay khán giả được lợi mà kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch quốc gia cũng sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ thu hút các concert mang quy mô lớn như show diễn của BLACKPINK.