HIEUTHUHAI “đánh úp” fan ở phố đi bộ, album mới sẽ có tên "mắt nhắm mắt mở"?

Tối 7/3, khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi rapper HIEUTHUHAI xuất hiện trong một buổi livestream đầy ngẫu hứng. Chỉ với một thông báo ngắn trên fanpage cùng tiêu đề phát sóng “Người im lặng”, nam rapper sinh năm 1999 đã tạo nên một “cú đánh úp” đúng nghĩa, kéo theo hàng trăm người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ trong sự phấn khích.

HIEUTHUHAI và màn "đánh úp" tại các địa điểm khu vực trung tâm tối qua.

Chỉ trong một buổi tối, HIEUTHUHAI đã “thu hoạch” cả một khoảnh khắc viral, tạo nên cơn sốt rầm rộ trên mạng xã hội ngay trước thềm ra mắt album phòng thu thứ hai. Không cần sân khấu hay kịch bản cầu kỳ, nam rapper lựa chọn cách xuất hiện đầy ngẫu hứng: Bật livestream và đi dạo giữa trung tâm thành phố.

Chính sự tự nhiên ấy lại trở thành chất liệu tạo nên hàng loạt khoảnh khắc “đắt giá”. Nguồn: @farrahng2025 (TikTok)

Mở đầu buổi phát sóng, HIEUTHUHAI xuất hiện tại một trung tâm thương mại trong trang phục giản dị, sau đó rời khỏi khu mua sắm và tiếp tục di chuyển về phía khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chỉ trong thời gian ngắn, sự xuất hiện của anh nhanh chóng lan truyền giữa đám đông, kéo theo ngày càng nhiều người tụ tập để theo dõi hành trình bất ngờ này.

Những hình ảnh ghi lại cảnh HIEUTHUHAI bị vây kín giữa hàng trăm người hâm mộ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: minmint1304 (TikTok).

Đặc biệt, dù nhanh chóng bị bao vây bởi lượng lớn người hâm mộ, chủ nhân Exit Sign vẫn giữ thái độ thoải mái và thân thiện. Trong suốt hành trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, HIEUTHUHAI chủ yếu thong thả đi bộ quanh khu vực này, vừa livestream vừa giao lưu trực tiếp với khán giả.

Nam nghệ sĩ nhiều lần dừng lại để bắt tay, trò chuyện và chụp ảnh cùng những người may mắn có mặt tại đây. Sự gần gũi, tự nhiên của nam rapper khiến bầu không khí càng thêm sôi động, biến buổi gặp gỡ bất ngờ thành một fan meeting giữa lòng thành phố.

Nhiều khán giả đã có cơ hội tương tác trực tiếp với HIEUTHUHAI ngay giữa phố đi bộ.

Thậm chí, điểm thú vị trong chính buổi dạo chơi tại phố đi bộ là loạt “plot twist” liên tiếp mà HIEUTHUHAI tạo ra trong suốt livestream. Nam rapper khiến khán giả thích thú khi bất ngờ “cosplay” chính mình - đeo mặt nạ và hòa vào đám đông như một người qua đường bình thường. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi bước lên xe, khi tháo mặt nạ thì người lộ diện lại là "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn.

Những màn "quay xe" thú vị của đêm qua. Nguồn: @cayeuminhcun.09 (TikTok)

Trước khi tạo nên cơn sốt tại phố đi bộ, HIEUTHUHAI đã âm thầm “đánh úp” người hâm mộ bằng cách hé lộ album mới theo một cách đầy bất ngờ. Cụ thể, màn hình LED tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ bất ngờ xuất hiện thông tin liên quan đến album phòng thu thứ hai của nam rapper, khiến nhiều người qua đường và cộng đồng mạng không khỏi tò mò. Cùng thời điểm, trên tài khoản phụ, HIEUTHUHAI cũng đăng tải một bài viết ngắn kèm hình ảnh mang tính gợi mở, được cho là ngụ ý về tên album sắp ra mắt.

HIEUTHUHAI vốn đã "úp mở" về sản phẩm trước đó qua nhiều cách khác nhau.

Những động thái gần đây của HIEUTHUHAI thực tế được xem là một chuỗi “thả hint” có chủ đích trong chiến lược truyền thông cho dự án mới. Cách triển khai này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi tạo ra hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, không gượng ép. Từ những tín hiệu nhỏ như bài đăng trên tài khoản phụ, màn hình LED bất ngờ xuất hiện giữa phố đi bộ cho đến buổi livestream ngẫu hứng, mọi chi tiết đều khiến người hâm mộ liên tục tò mò và chờ đợi bước đi tiếp theo của nam rapper trong “vũ trụ” truyền thông mà anh đang xây dựng.

Những hình ảnh đầu tiên của sản phẩm được hé lộ.