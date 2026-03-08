Chuyện tình với anh quân nhân của Hòa Minzy trùng hợp kỳ lạ với Trương Hinh Dư

HHTO - Sau khi Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với Đại úy quân đội Văn Cương, netizen đã phát hiện những gì Hòa Minzy trải qua khá giống với chuyện tình của nữ diễn viên Trương Hinh Dư.

Ngày 7/3, netizen ngỡ ngàng khi Hòa Minzy công khai "nửa kia" là Đại úy quân đội Văn Cương. Hai người quen nhau từ show thực tế Sao Nhập Ngũ năm 2022, hẹn hò kín đáo suốt thời gian qua và tới bây giờ mới khoe tin vui với khán giả. Không chỉ Hòa Minzy đầy xúc động khi giới thiệu chồng với khán giả mà quân nhân Văn Cương cũng dành những lời đầy trân trọng khi nói về Hòa Minzy. Cư dân mạng sau phút bất ngờ đều gửi lời chúc mừng Hòa Minzy, ai cũng vui khi nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc thực sự.

Khán giả chúc mừng Hòa Minzy đã tìm thấy chân ái.

Nghe Hòa Minzy kể về hành trình hẹn hò, netizen đã nhận thấy chuyện của cô tình cờ trùng hợp với Trương Hinh Dư. Nữ diễn viên này từng có tình duyên lận đận, sau đó tham gia show thực tế Kỵ Binh Thần Khuyển và quen với đặc công Hà Tiệp. Ban đầu, Trương Hinh Dư từng khó chịu, ấm ức vì là nghệ sĩ quen cuộc sống tự do, cảm hứng lại bị Hà Tiệp ép vào khuôn phép, nhưng chẳng ngờ sau đó hai người lại nảy sinh tình cảm.

Trương Hinh Dư, Hà Tiệp cũng quen nhau từ show thực tế

Chuyện tình này khép lại với một đám cưới ngọt ngào và từ đó đến nay, mỗi lần Trương Hinh Dư và Hà Tiệp xuất hiện đều ngập tràn hạnh phúc khiến netizen không ngừng “xin vía”. Trương Hinh Dư từng có tin đồn tiêu cực về tình cảm trong quá khứ và Hà Tiệp không ngại đứng ra bảo vệ vợ, khẳng định anh sẽ không để ai bắt nạt vợ mình.

Trương Hinh Dư ngày càng được yêu mến sau khi kết hôn.

Và từ ngày kết hôn, Trương Hinh Dư ngày càng được lòng khán giả với hình tượng vợ quân nhân giản dị, ngày ngày làm vườn, chăm sóc nhà cửa và tận hưởng những phút giây bình yên bên chồng, khác hẳn hình ảnh ngôi sao showbiz lộng lẫy và lắm thị phi ngày xưa. Còn Hòa Minzy từ khi hẹn hò với Đại úy Văn Cương cũng thay đổi theo hướng tích cực, ngày càng được khán giả yêu mến hơn.