Trung Anh (Tân Binh Toàn Năng) gây chú ý tại buổi casting Produce 101 Vietnam

HHTO - Thông tin về buổi casting đầu tiên của show sống còn Produce 101 Vietnam cùng sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc bất ngờ được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Thông tin về việc chương trình Produce 101 Vietnam tổ chức casting đang trở thành chủ đề được cộng đồng yêu nhạc và người hâm mộ show sống còn đặc biệt quan tâm. Trên các nền tảng mạng xã hội như Threads hay TikTok, hàng loạt tài khoản chia sẻ hình ảnh và thông tin được cho là ghi lại trong buổi tuyển chọn thực tập sinh đầu tiên của chương trình, khiến netizen không khỏi tò mò về dàn thí sinh tiềm năng.

Những hình ảnh đầu tiên của Produce 101 Vietnam được paparazzi ghi lại. Nguồn: @produce101.vietnam (Threads).

Ngay sau khi buổi casting được cho là đã “bấm máy”, nhiều tài khoản đã bắt đầu tổng hợp danh sách những gương mặt xuất hiện tại địa điểm này. Một số hình ảnh paparazzi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt khi trong số đó có nhiều cái tên đã sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Trong danh sách được nhắc đến nhiều nhất có: Long Hải (Callmegua), Đỗ Hoàng Dương, Trung Anh (TimTin), Thành Đạt (Bevis), Huy Cao… Đây đều là những gương mặt từng có hoạt động nghệ thuật hoặc gây chú ý trên mạng xã hội trước đó.

Đáng chú ý, trong số những cái tên được lan truyền, Trung Anh (TimTin) và Thành Đạt (Bevis) từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng gây chú ý khi không hẹn mà cùng "phục thù" ở một show sống còn khác.

Nguyễn Đoàn Trung Anh﻿ là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Tân Binh Toàn Năng 2025, nay tiếp tục thử sức với Produce 101 Vietnam. Nguồn: @produce101.vietnam (Threads).

Thành Đạt (Bevis) cũng là cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu thích các show đào tạo idol.

Bên cạnh hai gương mặt bước ra từ Tân Binh Toàn Năng, Đỗ Hoàng Dương cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Nam ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc dành cho khán giả trẻ như: Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn, Pháo Hoa Trời Sao,... sở hữu giọng hát đặc trưng cùng lượng người hâm mộ ổn định trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn, không ít khán giả bày tỏ hy vọng nam ca sĩ sẽ thử sức thành công và cần được biết đến nhiều hơn nữa. Nguồn: @produce101.vietnam (Threads).

Ngoài ra, Long Hải (Callmegua) - gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ các video nhảy trên nền nhạc của “vũ trụ Say Hi” - cũng được cho là xuất hiện tại buổi casting. Điều này khiến nhiều người cho rằng chương trình có thể đang tìm kiếm những ứng viên đã có nền tảng người theo dõi nhất định để tạo sức hút ngay từ giai đoạn đầu.

Nhiều nhân tố tiềm năng trở thành "cỗ máy nhảy" trong chương trình xuất hiện. Nguồn: @produce101.vietnam (Threads).

Huy Cao bất ngờ đăng ảnh check-in trùng thời điểm buổi casting diễn ra.

Theo chia sẻ của một số tài khoản theo dõi chương trình, buổi tuyển chọn lần này có thể chỉ là vòng casting kín dành cho những gương mặt nổi bật đã được ban tổ chức chủ động liên hệ trước. Các ứng viên được mời đến để trao đổi, phỏng vấn và đánh giá năng lực ban đầu trước khi bước vào những vòng sàng lọc tiếp theo.

Thông tin về một buổi casting mở dành cho những thí sinh hoàn toàn mới vẫn chưa được xác nhận từ phía Ban Tổ chức.

Produce 101 vốn là chương trình truyền hình thực tế sống còn nổi tiếng được khởi xướng tại Hàn Quốc vào năm 2016. Format của chương trình quy tụ 101 thực tập sinh và thông qua các vòng đánh giá, biểu diễn cũng như bình chọn từ khán giả để chọn ra đội hình cuối cùng ra mắt như một nhóm nhạc thần tượng.