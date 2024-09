HIEUTHUHAI giành Quán quân Anh Trai Say Hi: Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó

HHT - HIEUTHUHAI chính thức trở thành Quán quân Anh Trai "Say Hi", đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp sau chưa đầy 5 năm ra mắt trên sân khấu King Of Rap.

HIEUTHUHAI chính thức ra mắt khán giả khi ghi danh tại King Of Rap mùa đầu tiên. Ở thời điểm đó, nam rapper chủ yếu được biết đến bởi vẻ ngoài lãng tử, nhưng kỹ năng Rap hay tính cách vẫn chưa quá nổi bật.

Chia sẻ với Hoa Học Trò trong một cuộc trò chuyện cách đây 4 năm, HIEUTHUHAI không phủ nhận bản thân muốn được nổi tiếng: "Mình đam mê rap và muốn 'chơi tới cùng' nhưng không có sự nổi tiếng thì điều đó cũng không đem lại ý nghĩa gì hết. Ví dụ như nguồn thu nhập hay cảm giác chiến thắng trong âm nhạc".

Sau 4 năm, hành trình HIEUTHUHAI từ Top 8 King Of Rap đến vị trí Quán quân Anh Trai "Say Hi" đã chứng minh cho điều này. Bởi một trong những lý do giúp HIEUTHUHAI giành được danh hiệu Quán quân chính là con số bình chọn áp đảo: Gần 1,1 triệu lượt vote từ khán giả.

Đáng nói, độ nổi tiếng tương xứng với tình cảm yêu mến của khán giả dành cho HIEUTHUHAI không chỉ đến từ một chuỗi những sản phẩm âm nhạc Top Trending YouTube hay visual ngày càng "đỉnh chóp" mà còn là tính cách và khả năng "lead team" ấn tượng.

Tại Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI mang đến một sự tương phản rõ rệt trong tính cách so với 2 Ngày 1 Đêm, thành công thu hút sự thích thú, tò mò từ người xem. Càng về sau, nam rapper lại bộc lộ nhiều khía cạnh thú vị: Từ một người trầm tính, hiếu chiến ở những tập đầu, đến một "đội trưởng Trần" hài hước, không ngại "sĩ" và sống tình cảm, hết mình vì anh em.

Nam rapper cũng rất tích cực tương tác cùng fan lẫn các Anh Trai khác, thường xuyên "đánh bay hình tượng" trong broadcast lẫn trên mạng xã hội. Chưa rõ đây là chiến lược "phát triển nhân vật" hay "con người thật", song không thể phủ nhận vị trí của HIEUTHUHAI trong lòng khán giả đã ngày càng vững chắc sau Anh Trai Say Hi.

Ngoài đạt danh hiệu Quán quân, HIEUTHUHAI còn trở thành Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất do 30 Anh Trai bình chọn. Nam rapper 3 lần đảm nhận vị trí leader, 4 lần giành chiến thắng. Ở các phần đấu giá bài hát, HIEUTHUHAI cho thấy "lối chơi" thông minh và quyết liệt. Cụ thể, ở tập 3, HIEUTHUHAI vừa dẫn dắt đồng đội giành được bài hát yêu thích, đồng thời, vừa khiến các đội khác "chới với" thậm chí "trắng tay".

"Đội trưởng Trần" cũng chứng minh được phong thái của một "thuyền trưởng" thực thụ khi liên tục "nhường spotlight" cho các thành viên khác, ưu tiên cho chiến thắng chung. Ở vòng Chung kết quan trọng, HIEUTHUHAI vừa phải chuẩn bị cho tiết mục solo, vừa "cân" ca khúc nhóm để các Anh Trai còn lại có nhiều thời gian cho phần thi cá nhân. Một loạt những khoảnh khắc tranh thủ làm nhạc cho Anh Trai "Say Hi" ngay khi đang tham gia 2 Ngày 1 Đêm của HIEUTHUHAI đã khiến fan không khỏi xúc động.

Từ thời điểm bắt đầu tham gia Anh Trai Say Hi đến khi trở thành Quán quân, HIEUTHUHAI đã nhiều lần bị gắn mác "thái tử" hay "overrated" (bị đánh giá quá cao) so với nhiều tên tuổi khác cùng xuất phát điểm Underground. Sự nghiệp âm nhạc của nam rapper được cho là khá đại chúng, thiếu dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình gần 5 năm "bắt đầu từ đâu đó" và quan niệm: "ngay khi bắt đầu cuộc chơi, mình đã muốn lên mainstream để có thể làm những điều lớn hơn", HIEUTHUHAI đã chứng minh bản thân đang đi đúng hướng, đồng thời, đạt được thành công tương xứng với sự lựa chọn "bắt đầu" của mình: Trở thành một nghệ sĩ mainstream thế hệ mới, có cả "hình thức" lẫn "nội dung".