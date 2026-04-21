Sau Việt Nam, một quốc gia ở châu Phi chính thức đăng cai Miss World 2027

HHTO - Mặc dù cuộc thi Miss World lần thứ 73 còn chưa được tổ chức, đã có một quốc gia châu Phi chính thức đăng cai tổ chức Miss World lần thứ 74 vào năm 2027. Việc các quốc gia liên tiếp đăng cai Miss World cho thấy sức hút của cuộc thi đối với các điểm đến trên thế giới.

Tanzania trở thành quốc gia thứ 4 ở châu Phi đăng cai cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới Miss World (Hoa hậu Thế giới), sau các quốc gia: Nam Phi (1992-1995, 2001, 2008, 2009), Sychelles (1997, 1998) và Nigeria (2002).

Việc Tanzania đứng ra đăng cai Miss World lần thứ 74 cũng được xem là cơ hội để quốc gia này quảng bá hình ảnh và du lịch ra quốc tế. Với những điểm du lịch tự nhiên nổi bật, Tanzania hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ cho hành trình của các thí sinh.

Đương kim Miss World người Thái Lan Opal Suchata Chuangsri trao vương miện cho tân Miss World Tanzania.

Cuộc thi Miss World lần thứ 73 và lễ kỷ niệm 75 năm cuộc thi Miss World ra đời sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Tuần lễ cuối của cuộc thi sẽ có sự kiện được mong đợi nhất Dances of the World - phần trình diễn đặc trưng của Miss World, nơi âm nhạc, vũ đạo và những bộ trang phục lộng lẫy tôn vinh sự đa dạng văn hóa và di sản của 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 8.

Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ được truyền hình trực tiếp toàn cầu từ TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5/9.